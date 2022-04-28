Рис – довольно капризная крупа, которую приготовить идеально непросто. Все это из-за клейкой текстуры – продукт сразу превращается в кашу во время варки. Поэтому, чтобы рис был рассыпчатым, его нужно готовить по особой технологии.

Идея опубликована на странице m.dessertt в Instagram. По такой технологии крупа готовится на сковороде, под пергаментной бумагой.

Способ приготовления:

1. Один стакан риса (можно выбрать любое нужное количество) хорошо промыть под водой.

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2. На сковороду вылить 2 ст. л растительного масла. Можно использовать оливковое или даже сливочное масло.

3. Высыпать рис и обжаривать ровно 2 минуты.

4. Вылить один стакан кипятка. В пропорции получилось: на 1 стакан риса = 1 стакан кипятка.

5. Добавить немного соли.

6. Накрыть сковороду листом пергамента, затем крышкой.

7. Сделать малый огонь.

8. Варить рис в течение 15 минут.

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