Как приготовить рассыпчатый рис за 15 минут: неожиданная идея
Рис – довольно капризная крупа, которую приготовить идеально непросто. Все это из-за клейкой текстуры – продукт сразу превращается в кашу во время варки. Поэтому, чтобы рис был рассыпчатым, его нужно готовить по особой технологии.
Идея опубликована на странице m.dessertt в Instagram. По такой технологии крупа готовится на сковороде, под пергаментной бумагой.
Способ приготовления:
1. Один стакан риса (можно выбрать любое нужное количество) хорошо промыть под водой.
2. На сковороду вылить 2 ст. л растительного масла. Можно использовать оливковое или даже сливочное масло.
3. Высыпать рис и обжаривать ровно 2 минуты.
4. Вылить один стакан кипятка. В пропорции получилось: на 1 стакан риса = 1 стакан кипятка.
5. Добавить немного соли.
6. Накрыть сковороду листом пергамента, затем крышкой.
7. Сделать малый огонь.
8. Варить рис в течение 15 минут.
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