Запеченная утка – идеальный вариант блюда для уютных семейных вечеров. И в осенний период такое мясо можно готовить со сливами. Фрукты очень сочные и добавлят утке приятный кисло-сладкий вкус.

Идея приготовления сочной утки со сливами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Для блюда потребуются также сесозные овощи.

Ингредиенты:

утка – 1 кг

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

сельдерей – 0,5 ветки

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сливы – 300-350 г

чабрец, орегано – по 0,5 ч.л.

чили – 1/3 ч.л. (можно положить целый перчик)

соль

Способ приготовления:

1. Нарезаем утку на средние кусочки, лук режем полукольцами, морковь брусочками, сельдерей кусочками.

2. Выкладываем в удобную посуду (котелок, кастрюлю) мясо и овощи слоями.

3. Заливаем водой (воды наливаем так, чтобы не покрывали продукты) и ставим на средний огонь на час.

4. Добавляем специи, солим, перемешиваем.

5. Выкладываем сверху сливы (не перемешиваем), накрываем крышкой, убавляем огонь до слабого и тушим еще 40-45 минут.

6. Выкладываем на тарелку, поливаем соусом.

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