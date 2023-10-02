Как приготовить утку со сливами: мясо получается очень мягким и сочным
Запеченная утка – идеальный вариант блюда для уютных семейных вечеров. И в осенний период такое мясо можно готовить со сливами. Фрукты очень сочные и добавлят утке приятный кисло-сладкий вкус.
Идея приготовления сочной утки со сливами опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Для блюда потребуются также сесозные овощи.
Ингредиенты:
- утка – 1 кг
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- сельдерей – 0,5 ветки
- сливы – 300-350 г
- чабрец, орегано – по 0,5 ч.л.
- чили – 1/3 ч.л. (можно положить целый перчик)
- соль
Способ приготовления:
1. Нарезаем утку на средние кусочки, лук режем полукольцами, морковь брусочками, сельдерей кусочками.
2. Выкладываем в удобную посуду (котелок, кастрюлю) мясо и овощи слоями.
3. Заливаем водой (воды наливаем так, чтобы не покрывали продукты) и ставим на средний огонь на час.
4. Добавляем специи, солим, перемешиваем.
5. Выкладываем сверху сливы (не перемешиваем), накрываем крышкой, убавляем огонь до слабого и тушим еще 40-45 минут.
6. Выкладываем на тарелку, поливаем соусом.
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