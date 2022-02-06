Как сделать идеальное тесто для блинов и как правильно их жарить: секреты от Евгения Клопотенко

В Украине уже совсем скоро, а именно 28 февраля, начинается очень колоритная праздничная неделя, которая имеет несколько названий – Масленица, Сырная неделей, Блинница. Главным блюдом праздника безусловно являются блины.

Готовят их со всеми возможными, оригинальными и вкусными начинками, начиная с соленых – рыба, мясо, капуста, сыр, зелень и заканчивая сладкими: вишня, творог, ягоды, мак, изюм, яблоки. Но самое главное при их приготовлении – сделать удачное тесто.

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Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом идеального теста для блинов, которые будут очень вкусными, ароматными и не будут рваться.

Совет от кулинара: процедите готовое тесто через сито, это избавит его от абсолютно всех комочков. А также стоит делать тесто не густым, а жидким и обязательно дайте ему настояться. Не стоит добавлять в тесто много масла, особенно при жарке.

Рецепт идеального теста для вкусных блинов

Ингредиенты:

мука – 130 г

молоко – 340 мл

яйца – 2 шт.

подсолнечное масло – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Смешайте яйца, сахар, соль и растительное масло, перемешайте венчиком до однородности.

2. Просейте муку, лучше дважды.

3. Добавьте муку в яичную смесь и хорошо перемешайте.

4. После влейте в тесто молоко и снова хорошо перемешайте.

5. Разогрейте сковороду и небольшими порциями влейте тесто, жарьте около 1 минуты.

6. Готовые блины смажьте сливочным маслом.

Как правильно жарить блинчики:

1. На разогретую сковороду вылейте 1 половник теста, обязательно сделайте огонь больше, а через несколько секунд снова снизьте до среднего и продолжайте жарить.

2. Переворачивать блины нужно, когда на поверхности появятся пузырьки и жарьте на второй стороне около 30 секунд.

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