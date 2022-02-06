Как сделать идеальное тесто для блинов и как правильно их жарить: секреты от Евгения Клопотенко
В Украине уже совсем скоро, а именно 28 февраля, начинается очень колоритная праздничная неделя, которая имеет несколько названий – Масленица, Сырная неделей, Блинница. Главным блюдом праздника безусловно являются блины.
Готовят их со всеми возможными, оригинальными и вкусными начинками, начиная с соленых – рыба, мясо, капуста, сыр, зелень и заканчивая сладкими: вишня, творог, ягоды, мак, изюм, яблоки. Но самое главное при их приготовлении – сделать удачное тесто.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем YouTube-канале рецептом идеального теста для блинов, которые будут очень вкусными, ароматными и не будут рваться.
Совет от кулинара: процедите готовое тесто через сито, это избавит его от абсолютно всех комочков. А также стоит делать тесто не густым, а жидким и обязательно дайте ему настояться. Не стоит добавлять в тесто много масла, особенно при жарке.
Рецепт идеального теста для вкусных блинов
Ингредиенты:
мука – 130 г
молоко – 340 мл
яйца – 2 шт.
подсолнечное масло – 2 ст. л.
сахар – 2 ст. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Смешайте яйца, сахар, соль и растительное масло, перемешайте венчиком до однородности.
2. Просейте муку, лучше дважды.
3. Добавьте муку в яичную смесь и хорошо перемешайте.
4. После влейте в тесто молоко и снова хорошо перемешайте.
5. Разогрейте сковороду и небольшими порциями влейте тесто, жарьте около 1 минуты.
6. Готовые блины смажьте сливочным маслом.
Как правильно жарить блинчики:
1. На разогретую сковороду вылейте 1 половник теста, обязательно сделайте огонь больше, а через несколько секунд снова снизьте до среднего и продолжайте жарить.
2. Переворачивать блины нужно, когда на поверхности появятся пузырьки и жарьте на второй стороне около 30 секунд.
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