Как сварить рассыпчатый рис: топ лайфхаков

У каждого хоть раз, но пригорал рис, прилипал ко дну, превращался в разваренную кисельную жижу ужасного вкуса и цвета. Но, всегда есть множество способов удачно приготовить любое блюдо и рис – не исключение.

Редакция FoodOboz подготовила для вас несколько лайфхаков, как его правильно выбрать и приготовить.

Как подготовить рис:

Как правильно варить рис. Источник: pixabay.com

Если вы хотите сварить рассыпчатый рис, перед приготовлением его нужно промыть под холодной водой около 5 раз, пока вода не станет прозрачной. Таким образом вы избавитесь от крахмала, который отвечает за клейкость.

Стоит отметить, что для того, чтобы рис сварился быстрее, его можно замочить на 30–60 минут.

Сколько воды взять для варки риса

Обычно считается, что для приготовления этой крупы нужно в два раза больше воды. Но это приблизительная пропорция.

Лучше отмерять объём жидкости исходя из вида риса:

для длиннозерного — 1 : 1,5–2;

для среднезерного — 1 : 2–2,5;

для круглозерного — 1 : 2,5–3;

для пропаренного — 1 : 2;

для коричневого — 1 : 2,5–3;

для дикого — 1 : 3,5.

Важно – читать инструкцию на упаковке, так как производитель точно знает, какой обработке подвергся рис, и подсказывает оптимальный для крупы объем воды.

Рис с мясом. Источник: pixabay.com

Сколько варить рис

Время варки может быть– от 20 до 60 минут, но все зависит от сорта риса.

для белого — 20 минут;

для пропаренного — 30 минут;

для коричневого — 40 минут;

для дикого — 40–60 минут.

Когда рис приготовится, снимите его с огня и дайте постоять 10-15 минут под крышкой. Если в готовой каше осталась вода, слейте или накройте кастрюлю сухим полотенцем, оно впитает излишки влаги.

Какая посуда лучше всего подойдет для готовки риса

Рис можно приправить любыми приправами на ваш вкус. Источник: pixabay.com

Эксперты рекомендую использовать посуду с толстым дном, так как в ней температура распределяется равномерно.

Сначала нужно довести до кипения хорошо подсоленную воду, а после – добавьте крупу. Хорошо перемешайте, чтобы зерна не прилипли ко дну. Доведите до кипения и убавьте огонь, варите еще 10 минут и ни в коем случаи не поднимай крышку.

Что можно добавить к рису:

соль

изюм

шафран

карри

кардамон

зира

тмин

корица

гвоздика

Также рис можно сварить на мясном бульоне, приправить пряными травами, а еще цедрой цитрусовых.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие блюда можно безопасно и вкусно приготовить со "вчерашнего" шашлыка.

Ученые рассказали, чем полезна зелень и сколько ее нужно употреблять взрослому человеку в день, а также – куса лучше всего ее можно добавить.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!