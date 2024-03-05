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Как вкусно приготовить бюджетную пшеничную кашу: рецепт сытного блюда для ужина
Пшеничная крупа – может быть основой для очень полезного и сытно блюда, например каши, которое можно готовить с мясом, салом, луком и морковью. Стоит отметить, что готовить ее можно как в кастрюле, так и на сковороде.
Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной и сытной пшеничной каши с салом и филе.
Ингредиенты:
- Пшеничная крупа – 2 чашки (340 г)
- Сало – 80 г (можно заменить на растительное масло или сливочное масло)
- Лук – 2 шт. (200 г)
- Морковь – 1 шт.
- Филе – 500 г
- Соль, черный молотый перец.
- Вода горячая – 6 чашек (1,2 л)
- Лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Помойте крупу.
2. Обжарьте сало, добавьте туда тертую морковь и лук, пожарьте, добавьте филе и обжарьте.
3. Влейте воду, перемешайте. Всыпьте крупу, перемешайте, добавьте специи и лавровый лист, накройте крышкой и готовьте так еще несколько минут.
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