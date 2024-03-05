Как вкусно приготовить бюджетную пшеничную кашу: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Готовая каша

Пшеничная крупа – может быть основой для очень полезного и сытно блюда, например каши, которое можно готовить с мясом, салом, луком и морковью. Стоит отметить, что готовить ее можно как в кастрюле, так и на сковороде. 

Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной и сытной пшеничной каши с салом и филе. 

Вкусная пшеничная каша

Ингредиенты: 

  • Пшеничная крупа – 2 чашки (340 г)
  • Сало – 80 г (можно заменить на растительное масло или сливочное масло)
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  • Лук – 2 шт. (200 г)
  • Морковь – 1 шт.
  • Филе – 500 г
  • Соль, черный молотый перец.
  • Вода горячая – 6 чашек (1,2 л)
  • Лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления: 

1. Помойте крупу.

Зажарка для блюда

2. Обжарьте сало, добавьте туда тертую морковь и лук, пожарьте, добавьте филе и обжарьте. 

Зажарка с мясом

3. Влейте воду, перемешайте. Всыпьте крупу, перемешайте, добавьте специи и лавровый лист, накройте крышкой и готовьте так еще несколько минут. 

Приготовление каши

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