Пшеничная крупа – может быть основой для очень полезного и сытно блюда, например каши, которое можно готовить с мясом, салом, луком и морковью. Стоит отметить, что готовить ее можно как в кастрюле, так и на сковороде.

Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной и сытной пшеничной каши с салом и филе.

Ингредиенты:

Пшеничная крупа – 2 чашки (340 г)

Сало – 80 г (можно заменить на растительное масло или сливочное масло)

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Лук – 2 шт. (200 г)

Морковь – 1 шт.

Филе – 500 г

Соль, черный молотый перец.

Вода горячая – 6 чашек (1,2 л)

Лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте крупу.

2. Обжарьте сало, добавьте туда тертую морковь и лук, пожарьте, добавьте филе и обжарьте.

3. Влейте воду, перемешайте. Всыпьте крупу, перемешайте, добавьте специи и лавровый лист, накройте крышкой и готовьте так еще несколько минут.

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