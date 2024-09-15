Сладкий болгарский перец можно вкусно и быстро замариновать. Он получается пряным и очень сочным. Лучше всего подавать на поджаренном хлебе с крем-сыром.

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Идея приготовления ароматной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Можно есть сразу после охлаждения.

Ингредиенты:

болгарский перец – 9 шт. (небольших)

уксус – 1 ст.л.

масло – 2 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

укроп

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перец запечь при температуре 200 градусов 20-25 минут.

2. Накрыть крышкой на 5 минут, чтобы легко очистить кожуру.

3. Нарезать полосками.

4. Добавить уксус, масло, чеснок, щепотку соли и зелень.

5. Перемешать, дать остыть.

6. Очень вкусно есть с подсушенным хлебом и сливочным сыром

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