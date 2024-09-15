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Как вкусно замариновать болгарский перец на бутерброды: вариант изысканной закуски
Сладкий болгарский перец можно вкусно и быстро замариновать. Он получается пряным и очень сочным. Лучше всего подавать на поджаренном хлебе с крем-сыром.
Идея приготовления ароматной закуски из болгарского перца опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Можно есть сразу после охлаждения.
Ингредиенты:
- болгарский перец – 9 шт. (небольших)
- уксус – 1 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Перец запечь при температуре 200 градусов 20-25 минут.
2. Накрыть крышкой на 5 минут, чтобы легко очистить кожуру.
3. Нарезать полосками.
4. Добавить уксус, масло, чеснок, щепотку соли и зелень.
5. Перемешать, дать остыть.
6. Очень вкусно есть с подсушенным хлебом и сливочным сыром
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