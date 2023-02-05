Как запечь мясо, чтобы оно было сочным: технология без маринадов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
3,9 т.
Как запечь мясо, чтобы оно было сочным: технология без маринадов

Для того, чтобы свинина получилась мягкой и сочной – ее совсем не обязательно мариновать в большом количестве компонентов. Достаточно всего несколько специй для того, чтобы мясо имело идеальный вкус. Главное – это технология запекания.

Идея приготовления сочной и мягкой запеченной свинины опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_kiper в Instagram.

Как запечь мясо, чтобы оно было сочным: технология без маринадов

Ингредиенты:

  • 700 г свинины (филе)
  • 5-6 зубчиков чеснока
  • горчица в зернах
  • веточка розмарина
  • соль и перец
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Способ приготовления:

 

1. Зубчик чеснока разрезать на 2-4 части.

2. Мясо промыть, обсушить бумажным полотенцем, сделать в нем надрезы.

Как запечь мясо, чтобы оно было сочным: технология без маринадов

3. Вставить чеснок в надрезы;

4. Натереть свинину солью и перцем. Намазать горчицей.

 

5. Положить мясо в фольгу, выложить сверху веточку розмарина.

6. Обернуть свинину фольгой. Положить в форму для выпечки.

 

7. Запекать при температуре 180 градусов полтора часа.

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