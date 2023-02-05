Как запечь мясо, чтобы оно было сочным: технология без маринадов
Для того, чтобы свинина получилась мягкой и сочной – ее совсем не обязательно мариновать в большом количестве компонентов. Достаточно всего несколько специй для того, чтобы мясо имело идеальный вкус. Главное – это технология запекания.
Идея приготовления сочной и мягкой запеченной свинины опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann_kiper в Instagram.
Ингредиенты:
- 700 г свинины (филе)
- 5-6 зубчиков чеснока
- горчица в зернах
- веточка розмарина
- соль и перец
Способ приготовления:
1. Зубчик чеснока разрезать на 2-4 части.
2. Мясо промыть, обсушить бумажным полотенцем, сделать в нем надрезы.
3. Вставить чеснок в надрезы;
4. Натереть свинину солью и перцем. Намазать горчицей.
5. Положить мясо в фольгу, выложить сверху веточку розмарина.
6. Обернуть свинину фольгой. Положить в форму для выпечки.
7. Запекать при температуре 180 градусов полтора часа.
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