Красную рыбу на бутерброды можно легко засолить в домашних условиях. Будет очень вкусно, если добавить цедру лимона и апельсина в сочетании с измельченной зеленью. Также, не забудьте об одном очень важном ингредиенте, который делает рыбу совершенной – сахар.

Универсальным рецептом засоленного лососем на бутерброды поделилась фудблогер Ирина Харчишина (irriana_redko) в Instagram. Есть можно будет уже на следующий день.

Ингредиенты:

филе лосося – 400 г

соль – 30 г

сахар – 10 г

цедра 1 лимона

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цедра 1 апельсина

укроп

Способ приготовления:

1. Посыпать лосось солью.

2. Со всех сторон обсыпать сахаром.

3. Оставить мариноваться на 12 часов в холодильнике.

4. Достать, просушить лосось.

5. Натереть цедру лимона и апельсина.

6. Измельчить укроп.

7. Все смешать.

8. Натереть лосось сверху этой смесью.

9. Положить лосось в пергамент и оставить в холодильнике еще на 2 часа.

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