Как засолить в домашних условиях красную рыбу на бутерброды: добавьте один особый ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как засолить в домашних условиях красную рыбу на бутерброды: добавьте один особый ингредиент

Красную рыбу на бутерброды можно легко засолить в домашних условиях. Будет очень вкусно, если добавить цедру лимона и апельсина в сочетании с измельченной зеленью. Также, не забудьте об одном очень важном ингредиенте, который делает рыбу совершенной – сахар.

Универсальным рецептом засоленного лососем на бутерброды поделилась фудблогер Ирина Харчишина (irriana_redko) в Instagram. Есть можно будет уже на следующий день.

Как засолить в домашних условиях красную рыбу на бутерброды: добавьте один особый ингредиент

Ингредиенты:

  • филе лосося – 400 г
  • соль – 30 г
  • сахар – 10 г
  • цедра 1 лимона
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  • цедра 1 апельсина
  • укроп

Способ приготовления:

Как засолить в домашних условиях красную рыбу на бутерброды: добавьте один особый ингредиент

1. Посыпать лосось солью.

2. Со всех сторон обсыпать сахаром.

Как засолить в домашних условиях красную рыбу на бутерброды: добавьте один особый ингредиент

3. Оставить мариноваться на 12 часов в холодильнике.

4. Достать, просушить лосось.

Как засолить в домашних условиях красную рыбу на бутерброды: добавьте один особый ингредиент

5. Натереть цедру лимона и апельсина.

6. Измельчить укроп.

7. Все смешать.

Как засолить в домашних условиях красную рыбу на бутерброды: добавьте один особый ингредиент

8. Натереть лосось сверху этой смесью.

9. Положить лосось в пергамент и оставить в холодильнике еще на 2 часа.

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