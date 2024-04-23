Как засолить в домашних условиях красную рыбу на бутерброды: добавьте один особый ингредиент
Красную рыбу на бутерброды можно легко засолить в домашних условиях. Будет очень вкусно, если добавить цедру лимона и апельсина в сочетании с измельченной зеленью. Также, не забудьте об одном очень важном ингредиенте, который делает рыбу совершенной – сахар.
Универсальным рецептом засоленного лососем на бутерброды поделилась фудблогер Ирина Харчишина (irriana_redko) в Instagram. Есть можно будет уже на следующий день.
Ингредиенты:
- филе лосося – 400 г
- соль – 30 г
- сахар – 10 г
- цедра 1 лимона
- цедра 1 апельсина
- укроп
Способ приготовления:
1. Посыпать лосось солью.
2. Со всех сторон обсыпать сахаром.
3. Оставить мариноваться на 12 часов в холодильнике.
4. Достать, просушить лосось.
5. Натереть цедру лимона и апельсина.
6. Измельчить укроп.
7. Все смешать.
8. Натереть лосось сверху этой смесью.
9. Положить лосось в пергамент и оставить в холодильнике еще на 2 часа.
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