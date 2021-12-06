Какое шампанское пили в СССР и в чем его секрет

Самым популярным напитком на Новый год в советское время, конечно же, было "Советское шампанское".

Импортное спиртное во времена СССР купить было нереально. Да и за бутылкой отечественного игристого, скорее всего, нужно было отстоять длинную очередь.

Несмотря на это, к новогоднему застолью в каждом семействе все-таки находилась бутылочка. Каким было шампанское в советское время, когда оно появилось в СССР и в чем его секрет, предлагает узнать FoodOboz.

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Немного истории

Вообще марка "Советское шампанское" появилась еще 1928 году. А уже в 1936-м началось активное производство этого напитка. Способствовало этому постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) "О производстве "Советского шампанского", десертных и столовых вин", принятое как раз тогда.

Немаловажен и тот факт, что советский напиток признали за рубежом. Это было редкостью для того времени. В частности, "Советское шампанское" тогда начали экспортировать заграницу только под названиями Soviet Sparkling или "Советское игристое".

В чем секрет

Главный секрет "Советского шампанского" состоял в технологии его изготовления, которая отличалась от заграничных методов.

Так, во всем мире на то время использовали бутылочную технологию: шампанское созревало в бутылках из толстого дна. Но для СССР такой метод не подходил. Там, естественно, искали более легкий путь, чтобы сделать производство быстрым и более массовым.

Поэтому советские виноделы начали использовать резервуарную шампанизацию. Она существенно упрощала и ускоряла процесс.

Отметим, что "Советское шампанское" продолжают выпускать и сейчас, и оно до сих пор пользуется популярностью.

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