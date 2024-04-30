Для того, чтобы шашлык был сочным, совсем не обязательно придумывать разнообразные маринады или добавлять все, что есть в холодильнике. Достаточно добавить немного специй, а также один простой ингредиент – минералку.

Идея приготовления сочного шашлыка на минералке опубликована на странице фудблогера Татьяны Гейко (cookie_tania) в Instgaram. Также не забудьте о луке.

Ингредиенты:

мясо

соль – 1,5 ст.л.

кориандр молотый – 1 ч.л.

черный перец молотый – 1 ч.л.

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гранулированный чеснок – 1 ч.л.

паприка молотая – 1 ч.л.

приправы без соли "Сушеные овощи" – 1 ч.л.

лук – 3 больших

сильногазированная минералка – 0,5л.

Способ приготовления:

1. Мясо порезать на кусочки желаемого размера.

2. Порезанные кусочки посыпать специями.

3. Тщательно перемешать.

4. Добавить лук, изрезанный кольцами и снова все хорошо перемешать.

5. В конце добавить минералку и вымешивать мясо, пока оно не впитает в себя всю жидкость.

6. Оставить на час при комнатной темпратуре, периодически помешивая.

7. Позже можно поставить в холодильник до момента жарки.

8. Если вы любите острый шашлык – количество перца следует увеличить и добавить немного красного. Соленость также регулируйте под свой вкус. Можно также использовать готовые приправы к шашлыку.

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