Какой секретный ингредиент добавить в маринад для шашлыка, чтобы мясо было сочным: делимся простой технологией
Для того, чтобы шашлык был сочным, совсем не обязательно придумывать разнообразные маринады или добавлять все, что есть в холодильнике. Достаточно добавить немного специй, а также один простой ингредиент – минералку.
Идея приготовления сочного шашлыка на минералке опубликована на странице фудблогера Татьяны Гейко (cookie_tania) в Instgaram. Также не забудьте о луке.
Ингредиенты:
- мясо
- соль – 1,5 ст.л.
- кориандр молотый – 1 ч.л.
- черный перец молотый – 1 ч.л.
- гранулированный чеснок – 1 ч.л.
- паприка молотая – 1 ч.л.
- приправы без соли "Сушеные овощи" – 1 ч.л.
- лук – 3 больших
- сильногазированная минералка – 0,5л.
Способ приготовления:
1. Мясо порезать на кусочки желаемого размера.
2. Порезанные кусочки посыпать специями.
3. Тщательно перемешать.
4. Добавить лук, изрезанный кольцами и снова все хорошо перемешать.
5. В конце добавить минералку и вымешивать мясо, пока оно не впитает в себя всю жидкость.
6. Оставить на час при комнатной темпратуре, периодически помешивая.
7. Позже можно поставить в холодильник до момента жарки.
8. Если вы любите острый шашлык – количество перца следует увеличить и добавить немного красного. Соленость также регулируйте под свой вкус. Можно также использовать готовые приправы к шашлыку.
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