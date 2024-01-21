В рационе каждого человека обязательно должны быть овощи в большом количестве, потому что они содержат много элементов, необходимых организму. Но только в том случае, если вы правильно приготовите такие продукты. Испортить овощи можно очень легко.

Редакция FoodOboz расскажет, как категорично нельзя готовить овощи. Они станут вредными.

Из всех известных способов обработки продуктов именно жарка хуже всего влияет на овощи. Особенно если речь идет об жарке на масле – овощи от него становятся очень токсичными. В результате – никаких полезных веществ вы не получите, или это будет значительно меньшая норма, чем желаемая.

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Если речь идет о брокколи, то в чашке жареной или тушеной брокколи (85 г) содержится 279 мг натрия. Поэтому, употребляя такое количество брокколи, вы получаете сразу 12% от суточной допустимой нормы натрия.

Частое употребление жареных овощей может спровоцировать болезни сердца, гипертонию, а также ожирение. Такая пища в целом оказывает негативное влияние на организм.

Лучше всего употреблять овощи в сыром или запеченном виде.

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