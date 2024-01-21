Какой способ приготовления овощей самый вредный: вы просто испортите полезные продукты

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Какой способ приготовления овощей самый вредный: вы просто испортите полезные продукты

В рационе каждого человека обязательно должны быть овощи в большом количестве, потому что они содержат много элементов, необходимых организму. Но только в том случае, если вы правильно приготовите такие продукты. Испортить овощи можно очень легко.

Редакция FoodOboz расскажет, как категорично нельзя готовить овощи. Они станут вредными.

Какой способ приготовления овощей самый вредный: вы просто испортите полезные продукты

Из всех известных способов обработки продуктов именно жарка хуже всего влияет на овощи. Особенно если речь идет об жарке на масле – овощи от него становятся очень токсичными. В результате – никаких полезных веществ вы не получите, или это будет значительно меньшая норма, чем желаемая.

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Какой способ приготовления овощей самый вредный: вы просто испортите полезные продукты

Если речь идет о брокколи, то в чашке жареной или тушеной брокколи (85 г) содержится 279 мг натрия. Поэтому, употребляя такое количество брокколи, вы получаете сразу 12% от суточной допустимой нормы натрия.

Какой способ приготовления овощей самый вредный: вы просто испортите полезные продукты

Частое употребление жареных овощей может спровоцировать болезни сердца, гипертонию, а также ожирение. Такая пища в целом оказывает негативное влияние на организм.

Какой способ приготовления овощей самый вредный: вы просто испортите полезные продукты

Лучше всего употреблять овощи в сыром или запеченном виде.

Какой способ приготовления овощей самый вредный: вы просто испортите полезные продукты

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