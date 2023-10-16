Что приготовить из картофеля и мяса на обед: сытный пирог на скорую руку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Что приготовить из картофеля и мяса на обед: сытный пирог на скорую руку

Мясо и картофель – это идеальное сочетание для сытного обеда. Из этих ингредиентов можно приготовить очень быстрый пирог. Вы просто выкладываете все слоями и запекаете.

Идея приготовления сытного мясного пирога с картофелем на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. В духовке блюдо будет выпекаться максимум 15 минут.

Что приготовить из картофеля и мяса на обед: сытный пирог на скорую руку

Ингредиенты:

  • 500 г. фарша
  • 1 луковица
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  • 1 морковь
  • 5-6 ст.л. зеленого горошка
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • сухой чеснок, перец, копченая паприка
  • соль
  • 4-5 картофелин
  • 100 мл сливок 10%
  • 20 г. сливочного масла
  • зеленый лук
  • 80 г. моцареллы

Способ приготовления:

Что приготовить из картофеля и мяса на обед: сытный пирог на скорую руку

1. Ставим вариться картофель.

2. На сковороде обжариваем мелко нарезанный лук и морковь.

Что приготовить из картофеля и мяса на обед: сытный пирог на скорую руку

3. Добавляем фарш, хорошо перемешиваем.

4. Когда фарш почти готов солим, добавляем специи, зеленый горошек и томатную пасту.

Что приготовить из картофеля и мяса на обед: сытный пирог на скорую руку

5. К отварному картофелю добавляем теплые сливки, сливочное масло и разминаем в пюре. Также добавляем мелко нарезанный зеленый лук, перемешиваем.

6. На дно формы выкладываем мясную начинку, а на верх картофельное пюре. Хорошо разравниваем поверхность и затираем сыром.

Что приготовить из картофеля и мяса на обед: сытный пирог на скорую руку

7. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку с режимом конвекции на 10-15 минут до образования золотистой корочки.

Что приготовить из картофеля и мяса на обед: сытный пирог на скорую руку

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