Что приготовить из картофеля и мяса на обед: сытный пирог на скорую руку
Мясо и картофель – это идеальное сочетание для сытного обеда. Из этих ингредиентов можно приготовить очень быстрый пирог. Вы просто выкладываете все слоями и запекаете.
Идея приготовления сытного мясного пирога с картофелем на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. В духовке блюдо будет выпекаться максимум 15 минут.
Ингредиенты:
- 500 г. фарша
- 1 луковица
- 1 морковь
- 5-6 ст.л. зеленого горошка
- 2 ст.л. томатной пасты
- сухой чеснок, перец, копченая паприка
- соль
- 4-5 картофелин
- 100 мл сливок 10%
- 20 г. сливочного масла
- зеленый лук
- 80 г. моцареллы
Способ приготовления:
1. Ставим вариться картофель.
2. На сковороде обжариваем мелко нарезанный лук и морковь.
3. Добавляем фарш, хорошо перемешиваем.
4. Когда фарш почти готов солим, добавляем специи, зеленый горошек и томатную пасту.
5. К отварному картофелю добавляем теплые сливки, сливочное масло и разминаем в пюре. Также добавляем мелко нарезанный зеленый лук, перемешиваем.
6. На дно формы выкладываем мясную начинку, а на верх картофельное пюре. Хорошо разравниваем поверхность и затираем сыром.
7. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку с режимом конвекции на 10-15 минут до образования золотистой корочки.
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