Мясо и картофель – это идеальное сочетание для сытного обеда. Из этих ингредиентов можно приготовить очень быстрый пирог. Вы просто выкладываете все слоями и запекаете.

Идея приготовления сытного мясного пирога с картофелем на обед опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. В духовке блюдо будет выпекаться максимум 15 минут.

Ингредиенты:

500 г. фарша

1 луковица

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1 морковь

5-6 ст.л. зеленого горошка

2 ст.л. томатной пасты

сухой чеснок, перец, копченая паприка

соль

4-5 картофелин

100 мл сливок 10%

20 г. сливочного масла

зеленый лук

80 г. моцареллы

Способ приготовления:

1. Ставим вариться картофель.

2. На сковороде обжариваем мелко нарезанный лук и морковь.

3. Добавляем фарш, хорошо перемешиваем.

4. Когда фарш почти готов солим, добавляем специи, зеленый горошек и томатную пасту.

5. К отварному картофелю добавляем теплые сливки, сливочное масло и разминаем в пюре. Также добавляем мелко нарезанный зеленый лук, перемешиваем.

6. На дно формы выкладываем мясную начинку, а на верх картофельное пюре. Хорошо разравниваем поверхность и затираем сыром.

7. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку с режимом конвекции на 10-15 минут до образования золотистой корочки.

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