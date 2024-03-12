Если у вас есть немного фарша и картофеля – из этих продуктов получится очень вкусный обед. Можно сделать мясные фрикадельки, а также клецки. Все это протушить на сковороде – будет очень сытно.

Идея приготовления клецков с фрикадельками для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_) в Instagram. Надо сделать вкусный соус.

Ингредиенты для клецков:

350 г вареного картофеля

170 г муки

яйцо + щепотка соли

Видео дня

Ингредиенты для фрикаделек:

120 г лука

50 г фарша (любого)

сушеный чеснок, соль, перец, паприка

Ингредиенты для соуса:

400 г молока

20 г сливочного масла

1 ст.л. муки

соль, паприка

25 г масла для жарки

Способ приготовления:

1. Для фрикаделек смешать фарш, измельченный лук, сушеный чеснок, с добавлением соли, перца, паприки.

2. Все вымешать и влажными руками сформировать маленькие фрикадельки.

3. На растительном масле обжарить фрикадельки по 2-3 минуты с каждой стороны и убрать из сковородки.

4. Для клецков смешать в тесто вареный картофель, соль, яйцо и муку. Мука получается липковатая, поэтому нужно скатить в шарики мокрыми руками. Сами же клецки должны быть размером с орех.

5. В сковороду уложить масло, чтобы растопилось.

6. Добавить муку и активно вымешивать.

7. Влить молоко и все размешать.

8. Засыпать соль и паприку (тогда соус будет темнее, если хотите более сливочный цвет, то не бросайте ее).

9. Закинуть фрикадельки и клецки, накрыть крышкой и на малом огне тушить до 15 минут.

10. Время от времени нужно перемешивать, чтобы изделия не прилипли ко дну. Для подачи присыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: