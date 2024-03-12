Картофель и фарш в одном блюде: как приготовить клецки и фрикадельки для сытного обеда
Если у вас есть немного фарша и картофеля – из этих продуктов получится очень вкусный обед. Можно сделать мясные фрикадельки, а также клецки. Все это протушить на сковороде – будет очень сытно.
Идея приготовления клецков с фрикадельками для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_) в Instagram. Надо сделать вкусный соус.
Ингредиенты для клецков:
- 350 г вареного картофеля
- 170 г муки
- яйцо + щепотка соли
Ингредиенты для фрикаделек:
- 120 г лука
- 50 г фарша (любого)
- сушеный чеснок, соль, перец, паприка
Ингредиенты для соуса:
- 400 г молока
- 20 г сливочного масла
- 1 ст.л. муки
- соль, паприка
- 25 г масла для жарки
Способ приготовления:
1. Для фрикаделек смешать фарш, измельченный лук, сушеный чеснок, с добавлением соли, перца, паприки.
2. Все вымешать и влажными руками сформировать маленькие фрикадельки.
3. На растительном масле обжарить фрикадельки по 2-3 минуты с каждой стороны и убрать из сковородки.
4. Для клецков смешать в тесто вареный картофель, соль, яйцо и муку. Мука получается липковатая, поэтому нужно скатить в шарики мокрыми руками. Сами же клецки должны быть размером с орех.
5. В сковороду уложить масло, чтобы растопилось.
6. Добавить муку и активно вымешивать.
7. Влить молоко и все размешать.
8. Засыпать соль и паприку (тогда соус будет темнее, если хотите более сливочный цвет, то не бросайте ее).
9. Закинуть фрикадельки и клецки, накрыть крышкой и на малом огне тушить до 15 минут.
10. Время от времени нужно перемешивать, чтобы изделия не прилипли ко дну. Для подачи присыпать зеленью.
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