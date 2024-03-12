Картофель и фарш в одном блюде: как приготовить клецки и фрикадельки для сытного обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Картофель и фарш в одном блюде: как приготовить клецки и фрикадельки для сытного обеда

Если у вас есть немного фарша и картофеля – из этих продуктов получится очень вкусный  обед. Можно сделать мясные фрикадельки, а также клецки. Все это протушить на сковороде – будет очень сытно.

Идея приготовления клецков с фрикадельками для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx_) в Instagram. Надо сделать вкусный соус.

Картофель и фарш в одном блюде: как приготовить клецки и фрикадельки для сытного обеда

Ингредиенты для клецков:

  • 350 г вареного картофеля
  • 170 г муки
  • яйцо + щепотка соли
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Ингредиенты для фрикаделек:

  • 120 г лука
  • 50 г фарша (любого)
  • сушеный чеснок, соль, перец, паприка

Ингредиенты для соуса:

  • 400 г молока
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ст.л. муки
  • соль, паприка
  • 25 г масла для жарки

Способ приготовления:

Картофель и фарш в одном блюде: как приготовить клецки и фрикадельки для сытного обеда

1. Для фрикаделек смешать фарш, измельченный лук, сушеный чеснок, с добавлением соли, перца, паприки.

2. Все вымешать и влажными руками сформировать маленькие фрикадельки.

Картофель и фарш в одном блюде: как приготовить клецки и фрикадельки для сытного обеда

3. На растительном масле обжарить фрикадельки по 2-3 минуты с каждой стороны и убрать из сковородки.

4. Для клецков смешать в тесто вареный картофель, соль, яйцо и муку. Мука получается липковатая, поэтому нужно скатить в шарики мокрыми руками. Сами же клецки должны быть размером с орех.

Картофель и фарш в одном блюде: как приготовить клецки и фрикадельки для сытного обеда

5. В сковороду уложить масло, чтобы растопилось.

6. Добавить муку и активно вымешивать.

7. Влить молоко и все размешать.

Картофель и фарш в одном блюде: как приготовить клецки и фрикадельки для сытного обеда

8. Засыпать соль и паприку (тогда соус будет темнее, если хотите более сливочный цвет, то не бросайте ее).

9. Закинуть фрикадельки и клецки, накрыть крышкой и на малом огне тушить до 15 минут.

Картофель и фарш в одном блюде: как приготовить клецки и фрикадельки для сытного обеда

10. Время от времени нужно перемешивать, чтобы изделия не прилипли ко дну. Для подачи присыпать зеленью.

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