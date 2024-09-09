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"Конвертики" из лаваша с творожной начинкой: рецепт самой быстрой закуски
Из лаваша можно приготовить очень вкусных и сытные конвертики с мясным фаршем, а также сыром, творогом. Еще из лаваша можно готовить пироги, торты, а также домашние чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с творогом и твердым сыром.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог – 200-300 г
- твердый творог – 70 г
- сметана – 2-3 ст.л.
- укроп
- специи
- лаваш – 2 шт.
- яйца – 2 шт
- вода – 50 мл
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Лаваш разрежьте на полоски.
2. Кисломолочный творог соедините с твердым натертым сыром, добавьте укроп, специи и сметану, перемешайте и выложите на лаваш, образуя "конвертики".
3. Яйца взбейте, добавьте соль и немного воды.
4. Опустите в кляр и поджарьте до золотистости на среднем огне.
Для подачи можно "конвертики" порезать пополам!
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