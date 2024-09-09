Из лаваша можно приготовить очень вкусных и сытные конвертики с мясным фаршем, а также сыром, творогом. Еще из лаваша можно готовить пироги, торты, а также домашние чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с творогом и твердым сыром.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 200-300 г

твердый творог – 70 г

сметана – 2-3 ст.л.

укроп

специи

лаваш – 2 шт.

яйца – 2 шт

вода – 50 мл

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Лаваш разрежьте на полоски.

2. Кисломолочный творог соедините с твердым натертым сыром, добавьте укроп, специи и сметану, перемешайте и выложите на лаваш, образуя "конвертики".

3. Яйца взбейте, добавьте соль и немного воды.

4. Опустите в кляр и поджарьте до золотистости на среднем огне.

Для подачи можно "конвертики" порезать пополам!

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