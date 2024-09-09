"Конвертики" из лаваша с творожной начинкой: рецепт самой быстрой закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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'Конвертики' из лаваша с творожной начинкой: рецепт самой быстрой закуски

Из лаваша можно приготовить очень вкусных и сытные конвертики с мясным фаршем, а также сыром, творогом. Еще из лаваша можно готовить пироги, торты, а также домашние чипсы.

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Закуска из лаваша с сыром

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конвертиков из лаваша, с творогом и твердым сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 200-300 г
  • твердый творог – 70 г
  • сметана – 2-3 ст.л.
  • укроп
  • специи
  • лаваш – 2 шт.
  • яйца – 2 шт
  • вода – 50 мл
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Лаваш разрежьте на полоски.

Начинка для блюда

2. Кисломолочный творог соедините с твердым натертым сыром, добавьте укроп, специи и сметану, перемешайте и выложите на лаваш, образуя "конвертики".

Приготовление закуски

3. Яйца взбейте, добавьте соль и немного воды.

Яичный кляр

4. Опустите в кляр и поджарьте до золотистости на среднем огне.

Сколько жарить ''конвертики''

Для подачи можно "конвертики" порезать пополам!

Готовое блюдо

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