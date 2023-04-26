Куриные сердечки со сливками: рецепт блюда для обеда
Если вы хотите быстро приготовить вкусное блюдо для обеда или ужина, идеальным продуктом будут куриные сердечки. Их можно очень быстро приготовить со сливками, овощами и зеленью.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом куриных сердечек с луком, морковь и с соусом из сливок.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сливки – 200 мл
- мука – 1 ст. л.
- прованские травы, соль, перец – по вкусу
- укроп
Способ приготовления:
1. На оливковом масле обжарьте лук до золотистости, добавьте мелко нарезанную морковь, перемешайте и готовьте к полуготовности моркови.
2. Далее добавьте очищенные сердечки, перемешайте и готовьте 10 минут.
3. К теплым сливкам добавьте специи и соль, вылейте в сковороду, перемешайте и готовьте 15 минут на среднем огне до загустения соуса.
4. Посыпьте укропом и перемешайте.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить куриные сердечки со сливками.