Если вы хотите быстро приготовить вкусное блюдо для обеда или ужина, идеальным продуктом будут куриные сердечки. Их можно очень быстро приготовить со сливками, овощами и зеленью.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом куриных сердечек с луком, морковь и с соусом из сливок.

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Ингредиенты:

куриные сердечки – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сливки – 200 мл

мука – 1 ст. л.

прованские травы, соль, перец – по вкусу

укроп

Способ приготовления:

1. На оливковом масле обжарьте лук до золотистости, добавьте мелко нарезанную морковь, перемешайте и готовьте к полуготовности моркови.

2. Далее добавьте очищенные сердечки, перемешайте и готовьте 10 минут.

3. К теплым сливкам добавьте специи и соль, вылейте в сковороду, перемешайте и готовьте 15 минут на среднем огне до загустения соуса.

4. Посыпьте укропом и перемешайте.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить куриные сердечки со сливками.