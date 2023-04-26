Куриные сердечки со сливками: рецепт блюда для обеда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить куриные сердечки

Если вы хотите быстро приготовить вкусное блюдо для обеда или ужина, идеальным продуктом будут куриные сердечки. Их можно очень быстро приготовить со сливками, овощами и зеленью.

Как вкусно приготовить куриные сердечки

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом куриных сердечек с луком, морковь и с соусом из сливок.

Рецепт куриные сердечек
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Ингредиенты:

  • куриные сердечки – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • сливки – 200 мл
  • мука – 1 ст. л.
  • прованские травы, соль, перец – по вкусу
  • укроп

Способ приготовления:

1. На оливковом масле обжарьте лук до золотистости, добавьте мелко нарезанную морковь, перемешайте и готовьте к полуготовности моркови.

Жареный лук и морковь

2. Далее добавьте очищенные сердечки, перемешайте и готовьте 10 минут.

Куриные сердечки

3. К теплым сливкам добавьте специи и соль, вылейте в сковороду, перемешайте и готовьте 15 минут на среднем огне до загустения соуса.

Сливки для блюда

4. Посыпьте укропом и перемешайте.

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить куриные сердечки со сливками.

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