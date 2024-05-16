Если разрезанное авокадо положить в холодильник – долго оно свежим не остается. Продукт почти сразу начинает чернеть и портиться. Но есть один обычный лайфхак, который поможет решить делему.

О том, как можно хранить авокадо, рассказала блоггер Диана Гологовец ( diana_gologovets ) на своей странице в Instgaram. Все очень просто.

Как хранить авокадо, чтобы оно не темнело:

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1. Возьмите небольшой контейнер. Лучше всего стеклянный.

2. Наполните его водой.

3. Положите в воду авокадо срезом.

4. Поставьте в холодильник.

5. Даже через два дня авокадо останется зеленым и сочным.

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