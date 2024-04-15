Как правильно размораживать рыбу, чтобы она была вкусной и не разваливалась во время приготовления: есть несколько важных нюансов
Рыбу очень удобно замораживать. Такая заготовка выручает в те моменты, когда нужно быстро приготовить что-нибудь на обед или ужин. Но чтобы продукт имел хороший вид и вкус – его нужно правильно размораживать.
О том, как нужно размораживать рыбу, рассказала фудблогер с ником recepty_smachno_ в Instagram. Многие люди делают это неправильно.
Рыбу можно замораживать только раз. Поэтому если вы достали продукт из морозилки – его нужно сразу готовить.
Нельзя размораживать рыбу в теплой, а особенно в горячей воде. Высокая температура способствует тому, что белок начинает сворачиваться. В результате рыба разваливается на сковороде и получается очень сухой.
Нельзя размораживать рыбу с помощью микроволновки – продукт теряет свои пищевые и вкусовые свойства.
Лучше всего размораживать рыбу в холодной воде. При этом продукт нужно завернуть в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет.
Пошаговая технология размораживания рыбы:
1. Достаньте продукт из морозилки.
2. Поместите в глубокую посуду с холодной водой.
3. Поставьте миску на нижнюю полку холодильника. Перепады температуры будут не столь резкими, и все полезные вещества сохранятся.
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