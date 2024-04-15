Рыбу очень удобно замораживать. Такая заготовка выручает в те моменты, когда нужно быстро приготовить что-нибудь на обед или ужин. Но чтобы продукт имел хороший вид и вкус – его нужно правильно размораживать.

О том, как нужно размораживать рыбу, рассказала фудблогер с ником recepty_smachno_ в Instagram. Многие люди делают это неправильно.

Рыбу можно замораживать только раз. Поэтому если вы достали продукт из морозилки – его нужно сразу готовить.

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Нельзя размораживать рыбу в теплой, а особенно в горячей воде. Высокая температура способствует тому, что белок начинает сворачиваться. В результате рыба разваливается на сковороде и получается очень сухой.

Нельзя размораживать рыбу с помощью микроволновки – продукт теряет свои пищевые и вкусовые свойства.

Лучше всего размораживать рыбу в холодной воде. При этом продукт нужно завернуть в пищевую пленку или полиэтиленовый пакет.

Пошаговая технология размораживания рыбы:

1. Достаньте продукт из морозилки.

2. Поместите в глубокую посуду с холодной водой.

3. Поставьте миску на нижнюю полку холодильника. Перепады температуры будут не столь резкими, и все полезные вещества сохранятся.

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