Какие специи самые полезные

Издавна специи привыкли добавлять практически все блюда – они действительно были на вес золота. Их использовали не только для вкуса, но и в лечебных свойствах.

В одном из кулинарных блогов (nova.stevia) в Instagram был опубликован список из 5 самых полезных специй.

Корица

Данную специю начали использовать еще в Древнем Китае, она обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а также содержит большое количество антиоксидантов. Корицу можно добавлять не только в выпечку, но и чай – это сделает его более полезным.

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Чеснок

Еще в Древнем Египте чеснок начал использовать как лекарство. Он богат антиоксидантами, стимулирует иммунную систему, снижает уровень холестерина и артериальное давление.

Куркума

Уже тысячи лет куркума используется в Индийской медицине как средство от болезней кожи и при проблемах с пищеварением. Специя также помогает побороть грибок, снижает развитие рака и содержит антиоксидант куркумин.

Тимьян

Тимьян известен большим содержанием витаминов А, В, бета-каротина, кальция, калия, цинка. Он помогает в лечении бронхита и вирусных инфекций, повышает иммунитет и оказывает противовоспалительное действие.

Имбирь

Имбирь особенно популярен в странах Азии, специя богата витаминами группы B и витамином С. Чай с имбирем – отличное средство от усталости и простуды.

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