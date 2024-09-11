Если вы хотите быстро приготовить очень вкусный и легкий салат, для основы лучше выбирать свежие овощи и зелень, а чтобы блюдо было сытным, добавьте яйца, сыр, тунец.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и полезного салата, который готовится всего 5 минут.

Ингредиенты:

листья салата (шпинат и руккола)

консервированная кукуруза

консервированный тунец

огурец

яйцо

Заправка:

сметана/белый йогурт

горчица в зернах

соль, перец по желанию и вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца разрежьте пополам, огурцы нарежьте кубиком.

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте тунец, заправку и перемешайте.

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