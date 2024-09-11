Легкий и полезный салат из яиц и тунца за 5 минут: есть можно на обед и перекус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт салата

Если вы хотите быстро приготовить очень вкусный и легкий салат, для основы лучше выбирать свежие овощи и зелень, а чтобы блюдо было сытным, добавьте яйца, сыр, тунец.

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и полезного салата, который готовится всего 5 минут.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • листья салата (шпинат и руккола)
  • консервированная кукуруза
  • консервированный тунец
  • огурец
  • яйцо

Заправка:

  • сметана/белый йогурт
  • горчица в зернах
  • соль, перец по желанию и вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца разрежьте пополам, огурцы нарежьте кубиком.

Приготовление салата

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте тунец, заправку и перемешайте.

Готовое блюдо

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