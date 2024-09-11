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Легкий и полезный салат из яиц и тунца за 5 минут: есть можно на обед и перекус
Если вы хотите быстро приготовить очень вкусный и легкий салат, для основы лучше выбирать свежие овощи и зелень, а чтобы блюдо было сытным, добавьте яйца, сыр, тунец.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и полезного салата, который готовится всего 5 минут.
Ингредиенты:
- листья салата (шпинат и руккола)
- консервированная кукуруза
- консервированный тунец
- огурец
- яйцо
Заправка:
- сметана/белый йогурт
- горчица в зернах
- соль, перец по желанию и вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца разрежьте пополам, огурцы нарежьте кубиком.
2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте тунец, заправку и перемешайте.
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