Сезон зеленого горошка в разгаре. Его следует использовать для приготовления легкого пюре. Блюдо получается очень свежим и ароматным. А также сытным. Может быть простой заменой многих супов.

Идея приготовления свежего пюре из зеленого горошка опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Продукт остается полезным, потому что его просто нужно немного проварить до мягкости и взбить блендером.

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Ингредиенты:

горошек – 500 г

соль – 1 ст.л.

сливочное масло – 20 г

молоко – 50 мл

Ингредиенты для подачи:

ассорти семян

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Отвариваем горошек в воде с солью. Варить ориентировочно через 7 минут после закипания воды.

2. Пробуем, сварился ли горошек.

3. Сливаем не всю воду (20% оставляем).

4. Добавляем масло и молоко.

5. Взбиваем погружным блендером.

6. При подаче выложить оставшиеся компоненты.

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