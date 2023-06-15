Легкое пюре из зеленого горошка: лучше любого супа

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
339
Легкое пюре из зеленого горошка: лучше любого супа

Сезон зеленого горошка в разгаре. Его следует использовать для приготовления легкого пюре. Блюдо получается очень свежим и ароматным. А также сытным. Может быть простой заменой многих супов.

Идея приготовления свежего пюре из зеленого горошка опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Продукт остается полезным, потому что его просто нужно немного проварить до мягкости и взбить блендером.

Легкое пюре из зеленого горошка: лучше любого супа
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Ингредиенты:

  • горошек – 500 г
  • соль – 1 ст.л.
  • сливочное масло – 20 г
  • молоко – 50 мл

Ингредиенты для подачи:

  • ассорти семян
  • твердый сыр

Способ приготовления:

Легкое пюре из зеленого горошка: лучше любого супа

1. Отвариваем горошек в воде с солью. Варить ориентировочно через 7 минут после закипания воды.

Легкое пюре из зеленого горошка: лучше любого супа

2. Пробуем, сварился ли горошек.

3. Сливаем не всю воду (20% оставляем).

Легкое пюре из зеленого горошка: лучше любого супа

4. Добавляем масло и молоко.

5. Взбиваем погружным блендером.

Легкое пюре из зеленого горошка: лучше любого супа

6. При подаче выложить оставшиеся компоненты.

Легкое пюре из зеленого горошка: лучше любого супа

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