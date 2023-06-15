Легкое пюре из зеленого горошка: лучше любого супа
Сезон зеленого горошка в разгаре. Его следует использовать для приготовления легкого пюре. Блюдо получается очень свежим и ароматным. А также сытным. Может быть простой заменой многих супов.
Идея приготовления свежего пюре из зеленого горошка опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Продукт остается полезным, потому что его просто нужно немного проварить до мягкости и взбить блендером.
Ингредиенты:
- горошек – 500 г
- соль – 1 ст.л.
- сливочное масло – 20 г
- молоко – 50 мл
Ингредиенты для подачи:
- ассорти семян
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Отвариваем горошек в воде с солью. Варить ориентировочно через 7 минут после закипания воды.
2. Пробуем, сварился ли горошек.
3. Сливаем не всю воду (20% оставляем).
4. Добавляем масло и молоко.
5. Взбиваем погружным блендером.
6. При подаче выложить оставшиеся компоненты.
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