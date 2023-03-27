Ленивое хачапури с сыром: готовится из лаваша

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,3 т.
Ленивое хачапури с сыром: готовится из лаваша

Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которая бывает разных форм и видов. Один из вариантов – ленивое хачапури, которое готовится на сковороде. Для такого рецепта можно приготовить тесто на кефире, использовать уже готовое дрожжевое или заменить основу лавашом.

Фудблогер Юлия с ником zefirok_for_you на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивого хачапури с сыром из лаваша, который вы быстро приготовите на сковороде.

Рецепт ленивого хачапури из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш (можно использовать уже слегка подсохший)
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  • яйца – 4 шт
  • сыр сулугуни
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Произвольно порезать лаваш, сыр натереть на терке.

Хачапури с сыром из лаваша без теста

2. Смешать яйца, специи, лаваш и сыр. Все тщательно перемешать.

3. Получившуюся массу выложить на разогретую маслом сковороду. Готовить под крышкой на слабом огне до румяности.

Хачапури на сковороде

4. Далее перевернуть хачапури на другую сторону и жарить до готовности.

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