Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которая бывает разных форм и видов. Один из вариантов – ленивое хачапури, которое готовится на сковороде. Для такого рецепта можно приготовить тесто на кефире, использовать уже готовое дрожжевое или заменить основу лавашом.

Фудблогер Юлия с ником zefirok_for_you на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивого хачапури с сыром из лаваша, который вы быстро приготовите на сковороде.

Ингредиенты:

лаваш (можно использовать уже слегка подсохший)

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яйца – 4 шт

сыр сулугуни

соль, перец

Способ приготовления:

1. Произвольно порезать лаваш, сыр натереть на терке.

2. Смешать яйца, специи, лаваш и сыр. Все тщательно перемешать.

3. Получившуюся массу выложить на разогретую маслом сковороду. Готовить под крышкой на слабом огне до румяности.

4. Далее перевернуть хачапури на другую сторону и жарить до готовности.

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