Ленивое хачапури с сыром: готовится из лаваша
Хачапури – это вкусная и ароматная грузинская выпечка, которая бывает разных форм и видов. Один из вариантов – ленивое хачапури, которое готовится на сковороде. Для такого рецепта можно приготовить тесто на кефире, использовать уже готовое дрожжевое или заменить основу лавашом.
Фудблогер Юлия с ником zefirok_for_you на своей странице в Instagram поделилась рецептом ленивого хачапури с сыром из лаваша, который вы быстро приготовите на сковороде.
Ингредиенты:
- лаваш (можно использовать уже слегка подсохший)
- яйца – 4 шт
- сыр сулугуни
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Произвольно порезать лаваш, сыр натереть на терке.
2. Смешать яйца, специи, лаваш и сыр. Все тщательно перемешать.
3. Получившуюся массу выложить на разогретую маслом сковороду. Готовить под крышкой на слабом огне до румяности.
4. Далее перевернуть хачапури на другую сторону и жарить до готовности.
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