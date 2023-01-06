Лучше, чем "Мимоза": вкусный салат со шпротами за 15 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт салата

"Мимоза" – один из самых простых салатов, которые умеет готовить каждая хозяйка. Но, если например, заменить рыбную консерву – шпротами, вы получите вкусный салат с оригинальным вкусом. 

Как приготовить вкусный салат со шпротами

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом легкого салата, основа которого – овощи, шпроты и майонез.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • картофель средний – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • маринованный огурец большой – 1 шт.
  • плавленый сырок – 1 шт.
  • шпроты – 1/2 б.
  • майонез – 3 ст. л.
  • зеленый лук – горсть
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь, яйца отварите до готовности, охладите, почистите.

Ингредиенты для салата

2. Яйца разделите на желтки и белки.

Варенные яйца

3. Зеленый лук мелко порежьте.

4. Шпроты разделите вилкой.

Натертые продукты для салата

5. Все остальные составляющие по отдельности натрите на среднюю терку. Натертый огурец отожмите от излишней жидкости.

Салат со шпротами

6. Майонез выложить в одноразовый кондитерский мешочек и вырежьте в нем маленькое отверстие.

Шпроты для блюда

7. Соберите салат: посредине тарелки кладем форму, делаем на дне легкую сеточку из майонеза и начинаем выкладывать салат слоями, каждый перекладывая легкой сеточкой из майонеза и очень слегка утрамбовывая каждый слой в такой последовательности: картофель, зеленый лук, шпроты, морковь, огурец, плавленый сыр, белок. Верхний слой майонезом не смазывать. Все слои, кроме шпротного и огуречного слегка посыпьте специями.

8. Готовый салат поставьте в холодильник, дайте настояться несколько часов, после снимите  форму и можно есть.

Готовый салат

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