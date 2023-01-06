Лучше, чем "Мимоза": вкусный салат со шпротами за 15 минут
"Мимоза" – один из самых простых салатов, которые умеет готовить каждая хозяйка. Но, если например, заменить рыбную консерву – шпротами, вы получите вкусный салат с оригинальным вкусом.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом легкого салата, основа которого – овощи, шпроты и майонез.
Ингредиенты:
- картофель средний – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- маринованный огурец большой – 1 шт.
- плавленый сырок – 1 шт.
- шпроты – 1/2 б.
- майонез – 3 ст. л.
- зеленый лук – горсть
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель, морковь, яйца отварите до готовности, охладите, почистите.
2. Яйца разделите на желтки и белки.
3. Зеленый лук мелко порежьте.
4. Шпроты разделите вилкой.
5. Все остальные составляющие по отдельности натрите на среднюю терку. Натертый огурец отожмите от излишней жидкости.
6. Майонез выложить в одноразовый кондитерский мешочек и вырежьте в нем маленькое отверстие.
7. Соберите салат: посредине тарелки кладем форму, делаем на дне легкую сеточку из майонеза и начинаем выкладывать салат слоями, каждый перекладывая легкой сеточкой из майонеза и очень слегка утрамбовывая каждый слой в такой последовательности: картофель, зеленый лук, шпроты, морковь, огурец, плавленый сыр, белок. Верхний слой майонезом не смазывать. Все слои, кроме шпротного и огуречного слегка посыпьте специями.
8. Готовый салат поставьте в холодильник, дайте настояться несколько часов, после снимите форму и можно есть.
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