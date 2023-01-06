"Мимоза" – один из самых простых салатов, которые умеет готовить каждая хозяйка. Но, если например, заменить рыбную консерву – шпротами, вы получите вкусный салат с оригинальным вкусом.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом легкого салата, основа которого – овощи, шпроты и майонез.

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Ингредиенты:

картофель средний – 2 шт.

морковь – 1 шт.

яйца – 2 шт.

маринованный огурец большой – 1 шт.

плавленый сырок – 1 шт.

шпроты – 1/2 б.

майонез – 3 ст. л.

зеленый лук – горсть

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель, морковь, яйца отварите до готовности, охладите, почистите.

2. Яйца разделите на желтки и белки.

3. Зеленый лук мелко порежьте.

4. Шпроты разделите вилкой.

5. Все остальные составляющие по отдельности натрите на среднюю терку. Натертый огурец отожмите от излишней жидкости.

6. Майонез выложить в одноразовый кондитерский мешочек и вырежьте в нем маленькое отверстие.

7. Соберите салат: посредине тарелки кладем форму, делаем на дне легкую сеточку из майонеза и начинаем выкладывать салат слоями, каждый перекладывая легкой сеточкой из майонеза и очень слегка утрамбовывая каждый слой в такой последовательности: картофель, зеленый лук, шпроты, морковь, огурец, плавленый сыр, белок. Верхний слой майонезом не смазывать. Все слои, кроме шпротного и огуречного слегка посыпьте специями.

8. Готовый салат поставьте в холодильник, дайте настояться несколько часов, после снимите форму и можно есть.

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