Лучше, чем плов: рис с овощами на сковороде для сытного обеда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Рецепт риса с овощами

Рис является очень полезным и сытных продуктом, из которого можно готовить не только плов и паэлью, но и вкусные супы, салаты, молочные каши. А также рис можно вкусно готовить с мясом, овощами. Самое важное помнить, что рис и блюда из него можно есть сразу после приготовления, но не на следующий день, так как он будет уже опасным. 

Что приготовить из риса

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного блюда из риса, с морковью, грибами. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Рис – 200 г
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Грибы шампиньоны – 400 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт. 
  • Вода
  • Соль, перец, специи
  • Масло для жарки 

 Способ приготовления:

1. Рис хорошо промойте водой. 

Рис для блюда

2. Овощи помойте, очистите и нарежьте. 

Жареные овощи

3. Разогрейте сковороду, налейте туда масло и обжарьте лук с морковью пару минут. Туда же добавьте перец и грибы, перемешайте и обжарьте несколько минут, после посыпьте специями, посолите, поперчите.

Рис с овощами

4. Рис добавьте в сковороду, влейте воду, чтобы она покрыла рис и готовьте его на слабом огне под крышкой 10-15 минут. 

Приготовление блюда

5. После того, как вода испарится, оставьте рис под крышкой на 10-15 минут.

Готовое блюдо

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