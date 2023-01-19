Рис является очень полезным и сытных продуктом, из которого можно готовить не только плов и паэлью, но и вкусные супы, салаты, молочные каши. А также рис можно вкусно готовить с мясом, овощами. Самое важное помнить, что рис и блюда из него можно есть сразу после приготовления, но не на следующий день, так как он будет уже опасным.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного блюда из риса, с морковью, грибами.

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Ингредиенты:

Рис – 200 г

Перец сладкий – 1 шт.

Грибы шампиньоны – 400 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Вода

Соль, перец, специи

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промойте водой.

2. Овощи помойте, очистите и нарежьте.

3. Разогрейте сковороду, налейте туда масло и обжарьте лук с морковью пару минут. Туда же добавьте перец и грибы, перемешайте и обжарьте несколько минут, после посыпьте специями, посолите, поперчите.

4. Рис добавьте в сковороду, влейте воду, чтобы она покрыла рис и готовьте его на слабом огне под крышкой 10-15 минут.

5. После того, как вода испарится, оставьте рис под крышкой на 10-15 минут.

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