Лучше любых магазинных намазок: как приготовить полезный гуакамоле

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Лучше любых магазинных намазок: как приготовить полезный гуакамоле

Гуакамоле – это очень питательная и сытная закуска из авокадо. Ее можно приготовить вместо разнообразных намазок на майонезе и сливках – будет гораздо полезнее. Вкусно просто смазать на хрустящий хлеб.

Идея приготовления полезного гуакамоле из авокадо опубликована на странице фудблогера Веры Гринчишиной (vira_grynyshyna) в Instagram. Ни один ингредиент не нуждается в термической обработке.

Лучше любых магазинных намазок: как приготовить полезный гуакамоле

Ингредиенты:

  • спелые авокадо – 2 шт.
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  • маленький репчатый лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик чеснока измельченный (можно сухой)
  • измельченный помидор – 1 шт.
  • лайм или лимон – 1 шт (сок)
  • соль, специи – по вкусу
  • свежая кинза измельченная
  • оливковое масло – по вкусу

Способ приготовления:

Лучше любых магазинных намазок: как приготовить полезный гуакамоле

1. Разделить авокадо пополам.

2. Вынуть косточку и мякоть.

Лучше любых магазинных намазок: как приготовить полезный гуакамоле

3. Авокадо измельчить или разомкнуть вилкой до пастообразного состояния.

Лучше любых магазинных намазок: как приготовить полезный гуакамоле

4. Добавить измельченный лук, помидор, чеснок, сок лайма, конную, соль.

Лучше любых магазинных намазок: как приготовить полезный гуакамоле

5. Все вместе еще раз сбить.

Лучше любых магазинных намазок: как приготовить полезный гуакамоле

6. Добавить по вкусу оливковое масло.

7. Подавать на хрустящем тосте.

Лучше любых магазинных намазок: как приготовить полезный гуакамоле

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