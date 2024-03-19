Гуакамоле – это очень питательная и сытная закуска из авокадо. Ее можно приготовить вместо разнообразных намазок на майонезе и сливках – будет гораздо полезнее. Вкусно просто смазать на хрустящий хлеб.

Идея приготовления полезного гуакамоле из авокадо опубликована на странице фудблогера Веры Гринчишиной (vira_grynyshyna) в Instagram. Ни один ингредиент не нуждается в термической обработке.

Ингредиенты:

спелые авокадо – 2 шт.

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маленький репчатый лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик чеснока измельченный (можно сухой)

измельченный помидор – 1 шт.

лайм или лимон – 1 шт (сок)

соль, специи – по вкусу

свежая кинза измельченная

оливковое масло – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разделить авокадо пополам.

2. Вынуть косточку и мякоть.

3. Авокадо измельчить или разомкнуть вилкой до пастообразного состояния.

4. Добавить измельченный лук, помидор, чеснок, сок лайма, конную, соль.

5. Все вместе еще раз сбить.

6. Добавить по вкусу оливковое масло.

7. Подавать на хрустящем тосте.

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