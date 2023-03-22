Майонез на молоке без яиц: как приготовить
Если вы беспокоитесь о том, что в домашний майонез нужно добавлять не пастеризованные яйца – сделайте соус на молоке. Текстура выходит очень нежной и легкой. Также это прекрасное дополнение к салатам, маринадам и намазкам.
Идея приготовления майонеза на молоке без яиц опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. На его основе можно сделать соус из авокадо и намазку с тунцем.
Ингредиенты:
- 150 мл теплого молока
- 300 мл растительного масла
- 2 ч.л. ласковой горчицы
- 2 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. соли без горки
- 1,5 ч.л. сахара
Способ приготовления:
1. В посуду для взбивания, выбирайте высокую банку или пластиковую чашу.
2. Выливаем молоко и растительное масло.
3. Ножи блендера опускаем на дно посуды и начинаем взбивать, плавно приподнимая блендер вверх и опуская.
4. Во взбитую массу добавляем горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбиваем.
5. Храним его в холодильнике, в плотно закрытой посуде до 5 дней.
Чтобы сделать соус к салату "Цезарь" просто добавьте сухой чеснок, пармезан и лимонный сок немного
Соус из авокадо : смешиваем очень размятое авокадо, лимонный сок и немного майонеза, можно по желанию добавить еще чеснок.
Если смешать немного майонеза и тунец в соке то получится очень вкусная намазка на хлеб.
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