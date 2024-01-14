Когда речь заходит о здоровье зубов, подразумевается не только их внешний вид и цвет, но и их общее состояние. Ни для кого не секрет, что чрезмерное употребление кофе и чая, особенно с утра, негативно влияет на цвет зубов.

Однако недавно издание Mirror, опираясь на слова эксперта-стоматолога доктора Халеда Касема, заявило, что напиток, который миллионы людей очень любят употреблять утром, может оказывать негативное влияние на зубную эмаль. И речь идет совсем не о кофе или чае.

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По словам доктора, следует быть очень осторожным при употреблении утром лимонной воды. А все из-за ее большой кислотности. Люди употребляют воду, добавляя в нее лимонный сок, немного меда, а иногда даже куркуму и кайеннский перец. Подобные смеси вроде бы помогают улучшить работу кишечника, а также надолго сохранить молодость кожи.

Доктор Касем подтверждает, что лимонная вода действительно полезна для организма и не советует отказываться от нее. Напротив, по его словам, если употребление лимонной воды является ежедневным ритуалом человека, его следует продолжить, изменив только способ употребления.

При регулярном воздействии кислоты на зубную эмаль она может стать тоньше, что сделает зубы более уязвимыми для различных заболеваний. Поэтому, чтобы употреблять лимонную воду и не причинять вреда зубам, эксперт советует просто пить ее через соломинку.

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