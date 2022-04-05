На чем приготовить домашний майонез, чтобы он был нежным: рецепт без яиц

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
3,4 т.
На чем приготовить домашний майонез, чтобы он был нежным: рецепт без яиц

Из всех соусов и заправок чаще всего используют майонез. Его с легкостью можно приготовить в домашних условиях за считанные минуты – именно так вы будете точно уверены в качестве и безопасности продукта. Если вы хотите, чтобы ваш майонез получился очень сбалансированным и нежным по вкусу, некоторые фублогеры советуют приготовить соус на молоке без использования яиц.

Фудблогер Анна станкевич (anny.cooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего майонеза без яиц, который готовится на молоке буквально 1 минуту.

Рецепт майонеза на молоке без яиц

Ингредиенты:

  • теплое молоко – 100 мл

  • растительное масло – 200 мл

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  • ласковая горчица – 1,5 ч. л.

  • лимонный сок – 2 ст. л.

  • соль – 1\3 ч. л.

  • сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Вместимость налить молоко и масло.

2. Погружным блендером постепенно взбить массу, плавно приподнимая блендер вверх и опуская.

Рецепт майонеза на молоке

3. В полученную массу добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбить.

Готовый майонез хранить обязательно в холодильнике в плотно закрытой посуде до 5 дней.

Домашний майонез без яиц

Если вы по определенным причинам не едите молочную продукцию, то можно приготовить веганский майонез. Для этого обычное молоко нужно заменить на растительное.

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