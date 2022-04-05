На чем приготовить домашний майонез, чтобы он был нежным: рецепт без яиц
Из всех соусов и заправок чаще всего используют майонез. Его с легкостью можно приготовить в домашних условиях за считанные минуты – именно так вы будете точно уверены в качестве и безопасности продукта. Если вы хотите, чтобы ваш майонез получился очень сбалансированным и нежным по вкусу, некоторые фублогеры советуют приготовить соус на молоке без использования яиц.
Фудблогер Анна станкевич (anny.cooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего майонеза без яиц, который готовится на молоке буквально 1 минуту.
Ингредиенты:
теплое молоко – 100 мл
растительное масло – 200 мл
ласковая горчица – 1,5 ч. л.
лимонный сок – 2 ст. л.
соль – 1\3 ч. л.
сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Вместимость налить молоко и масло.
2. Погружным блендером постепенно взбить массу, плавно приподнимая блендер вверх и опуская.
3. В полученную массу добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбить.
Готовый майонез хранить обязательно в холодильнике в плотно закрытой посуде до 5 дней.
Если вы по определенным причинам не едите молочную продукцию, то можно приготовить веганский майонез. Для этого обычное молоко нужно заменить на растительное.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: