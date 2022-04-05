Из всех соусов и заправок чаще всего используют майонез. Его с легкостью можно приготовить в домашних условиях за считанные минуты – именно так вы будете точно уверены в качестве и безопасности продукта. Если вы хотите, чтобы ваш майонез получился очень сбалансированным и нежным по вкусу, некоторые фублогеры советуют приготовить соус на молоке без использования яиц.

Фудблогер Анна станкевич (anny.cooking) на своей странице в Instagram поделилась рецептом домашнего майонеза без яиц, который готовится на молоке буквально 1 минуту.

Ингредиенты:

теплое молоко – 100 мл

растительное масло – 200 мл

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ласковая горчица – 1,5 ч. л.

лимонный сок – 2 ст. л.

соль – 1\3 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Вместимость налить молоко и масло.

2. Погружным блендером постепенно взбить массу, плавно приподнимая блендер вверх и опуская.

3. В полученную массу добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок и снова взбить.

Готовый майонез хранить обязательно в холодильнике в плотно закрытой посуде до 5 дней.

Если вы по определенным причинам не едите молочную продукцию, то можно приготовить веганский майонез. Для этого обычное молоко нужно заменить на растительное.

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