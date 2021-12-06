Не только картофель и морковь: что добавить в суп для яркого вкуса

В период авитаминоза суп – это та пища, которая может согреть и обогатить организм большим количеством питательных веществ. Но для яркого вкуса и максимальной пользы нужно добавлять соответствующие ингредиенты. Не следует ограничиваться только картофелем, морковью и луком, а наоборот совмещать различные компоненты.

Диетолог olyatylchyk поделилась подборкой основных ингредиентов, которые можно добавлять в суп. Опубликовано на странице Instagram. Все эти ингредиенты можно отлично комбинировать.

обычная или цветная капуста

брокколи

морковь

Видео дня

картофель

грибы

горох

фасоль

болгарский перец

помидор

крупы

томатная паста

соль и приправы

тыква

зелень

лук

чеснок

кабачок

Куриный суп с мексиканской смесью от pp_smachno_olesia. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе

большая картофелина

замороженная мексиканская смесь

морковь

лук

специи: паприка, соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Сварить курицу, меняя воду.

2. Добавить нарезанный кубиками картофель, через 10 минут добавить замороженную мексиканскую смесь.

3. Параллельно в сковороде на оливковом масле поджарить морковь и лук, добавить паприку и перец.

4. Закинуть все это в суп, готовить до готовности картофеля.

5. При подаче в суп по желанию можно добавить сметану и зелень.

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