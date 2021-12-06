Не только картофель и морковь: что добавить в суп для яркого вкуса

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Не только картофель и морковь: что добавить в суп для яркого вкуса

В период авитаминоза суп – это та пища, которая может согреть и обогатить организм большим количеством питательных веществ. Но для яркого вкуса и максимальной пользы нужно добавлять соответствующие ингредиенты. Не следует ограничиваться только картофелем, морковью и луком, а наоборот совмещать различные компоненты.

Диетолог olyatylchyk поделилась подборкой основных ингредиентов, которые можно добавлять в суп. Опубликовано на странице Instagram. Все эти ингредиенты можно отлично комбинировать.

Ингредиенты для супа

  • обычная или цветная капуста

  • брокколи

  • морковь

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  • картофель

  • грибы

Цветная капуста для супа

  • горох

  • фасоль

  • болгарский перец

  • помидор

  • крупы

Фасоль для супа

  • томатная паста

  • соль и приправы

  • тыква

  • зелень

  • лук

  • чеснок

  • кабачок

Болгарский перец

Куриный суп с мексиканской смесью от pp_smachno_olesia. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе

  • большая картофелина

  • замороженная мексиканская смесь

  • морковь

  • лук

  • специи: паприка, соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Сварить курицу, меняя воду.

2. Добавить нарезанный кубиками картофель, через 10 минут добавить замороженную мексиканскую смесь.

3. Параллельно в сковороде на оливковом масле поджарить морковь и лук, добавить паприку и перец.

Приготовление супа

4. Закинуть все это в суп, готовить до готовности картофеля.

5. При подаче в суп по желанию можно добавить сметану и зелень.

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