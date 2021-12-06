Не только картофель и морковь: что добавить в суп для яркого вкуса
В период авитаминоза суп – это та пища, которая может согреть и обогатить организм большим количеством питательных веществ. Но для яркого вкуса и максимальной пользы нужно добавлять соответствующие ингредиенты. Не следует ограничиваться только картофелем, морковью и луком, а наоборот совмещать различные компоненты.
Диетолог olyatylchyk поделилась подборкой основных ингредиентов, которые можно добавлять в суп. Опубликовано на странице Instagram. Все эти ингредиенты можно отлично комбинировать.
обычная или цветная капуста
брокколи
морковь
картофель
грибы
горох
фасоль
болгарский перец
помидор
крупы
томатная паста
соль и приправы
тыква
зелень
лук
чеснок
кабачок
Куриный суп с мексиканской смесью от pp_smachno_olesia. Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
куриное филе
большая картофелина
замороженная мексиканская смесь
морковь
лук
специи: паприка, соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Сварить курицу, меняя воду.
2. Добавить нарезанный кубиками картофель, через 10 минут добавить замороженную мексиканскую смесь.
3. Параллельно в сковороде на оливковом масле поджарить морковь и лук, добавить паприку и перец.
4. Закинуть все это в суп, готовить до готовности картофеля.
5. При подаче в суп по желанию можно добавить сметану и зелень.
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