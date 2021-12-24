Новогодний легкий десерт с фруктами без выпечки: готовится всего 10 минут

Если вам хочется приготовить для праздничного новогоднего стола легкий и вкусный десерт, отличным вариантом станет фруктовый рулет из печенья. Во-первых, он готовится всего 10 минут, а во-вторых, у него очень легкая текстура из печенья, вкус которой придадут цитрусовые.

Кулинар Светлана Найпак поделилась в Facebook рецептом именно такого вкусного и легкого десерта – рулет с фруктами, который станет настоящим украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

Печенье – 300 г

Бананы – 2 шт.

Творог – 250 г

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Сметана – 2 ст. л

Сгущенное молоко – 2 ст. л

Клубника – 5-6 шт.

Киви – 2 шт.

Мандарин – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Печенье перебейте в блендере до однородности, пересыпьте в миску.

2. Порежьте бананы и также перебейте в блендере до состояния жидкой сметаны.

3. Перелейте эту смесь в печенье и хорошо перемешайте, руками замесите тесто.

4. Крем: переложите в блендер творог, сгущенное молоко и хорошо перебейте.

5. Нарежьте фрукты.

6. Раскатайте тесто, смажьте кремом и присыпьте сверху фруктами.

7. Аккуратно сверните рулет и положите в холодильник на 1 час.

Этот легкий десерт будет отличным дополнением к чаю, кофе, какао.

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