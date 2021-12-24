Новогодний легкий десерт с фруктами без выпечки: готовится всего 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
81
Шоколадный рулет с фруктами

Если вам хочется приготовить для праздничного новогоднего стола легкий и вкусный десерт, отличным вариантом станет фруктовый рулет из печенья. Во-первых, он готовится всего 10 минут, а во-вторых, у него очень легкая текстура из печенья, вкус которой придадут цитрусовые.

Кулинар Светлана Найпак поделилась в Facebook рецептом именно такого вкусного и легкого десерта – рулет с фруктами, который станет настоящим украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Печенье – 300 г

  • Бананы – 2 шт.

Бананы для десерта

  • Творог – 250 г

Видео дня

  • Сметана – 2 ст. л

  • Сгущенное молоко – 2 ст. л

Натуральная сметана

  • Клубника – 5-6 шт.

  • Киви – 2 шт.

  • Мандарин – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Печенье перебейте в блендере до однородности, пересыпьте в миску.

Как сделать тесто из печенья

2. Порежьте бананы и также перебейте в блендере до состояния жидкой сметаны.

3. Перелейте эту смесь в печенье и хорошо перемешайте, руками замесите тесто.

4. Крем: переложите в блендер творог, сгущенное молоко и хорошо перебейте.

Творожный крем

5. Нарежьте фрукты.

6. Раскатайте тесто, смажьте кремом и присыпьте сверху фруктами.

Фрукты и шоколадное тесто

7. Аккуратно сверните рулет и положите в холодильник на 1 час.

Этот легкий десерт будет отличным дополнением к чаю, кофе, какао.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты