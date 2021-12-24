Новогодний легкий десерт с фруктами без выпечки: готовится всего 10 минут
Если вам хочется приготовить для праздничного новогоднего стола легкий и вкусный десерт, отличным вариантом станет фруктовый рулет из печенья. Во-первых, он готовится всего 10 минут, а во-вторых, у него очень легкая текстура из печенья, вкус которой придадут цитрусовые.
Кулинар Светлана Найпак поделилась в Facebook рецептом именно такого вкусного и легкого десерта – рулет с фруктами, который станет настоящим украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
Печенье – 300 г
Бананы – 2 шт.
Творог – 250 г
Сметана – 2 ст. л
Сгущенное молоко – 2 ст. л
Клубника – 5-6 шт.
Киви – 2 шт.
Мандарин – 4 шт.
Способ приготовления:
1. Печенье перебейте в блендере до однородности, пересыпьте в миску.
2. Порежьте бананы и также перебейте в блендере до состояния жидкой сметаны.
3. Перелейте эту смесь в печенье и хорошо перемешайте, руками замесите тесто.
4. Крем: переложите в блендер творог, сгущенное молоко и хорошо перебейте.
5. Нарежьте фрукты.
6. Раскатайте тесто, смажьте кремом и присыпьте сверху фруктами.
7. Аккуратно сверните рулет и положите в холодильник на 1 час.
Этот легкий десерт будет отличным дополнением к чаю, кофе, какао.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: