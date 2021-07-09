Острые огурцы с кетчупом на зиму: 2 способа приготовления

Сейчас в Украине в самом разгаре сезон полезных овощей, ягод и фруктов, которые желательно есть в сыром виде, особенно зеленые овощи – огурцы, горох, капусту, брокколи, зелень. Сейчас также лучше всего мариновать и консервировать овощи, так как они еще совсем молодые, варить джемы, конфитюры и просто замораживать.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 вкусных рецепта острых огурцов с кетчупом, которые получатся очень хрусткими и ароматными и будут прекрасным угощением зимой.

1. Острые огурцы с кетчупом

Ингредиенты:

Вода – 1 л

Огурцы – 1 кг

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Кетчуп – 150 г

Сахар – 2 ст. л.

Соль – 2 ст. л.

Чеснок 2-4 зуб

Лавровый лист – на каждую банку по 1 шт.

Уксус – 1 ст. л.

Душистый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте огурцы, замочите в ледяной воде на 3-4 часа. Простерилизуйте банки удобным для вас способом. После этого на дно каждой положите чеснок, душистый перец, лавровый лист и огурцы. Хорошо вскипятите воду, залейте огурцы и оставьте так на 10-15 минут. После – слейте назад воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, кетчуп и последним влейте уксус, перемешайте и снова доведите до кипения, залейте огурцы и законсервируйте. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.

2. Огурцы в томатном соке

Ингредиенты:

Огурцы – 300 г

Томатный сок – 170 мл

Соль – 1 ч. л.

Чеснок – 1 зуб.

Лавровый лист – в каждую банку по – 1 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Уксус – 1/2 ст. л.

Перец горошек – в каждую банку по – 1-2 шт.

Черный молотый перец – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте и замочите в воде огурцы на 1-2 часа. Затем порежьте – один огурец на три ровные части. В банку положите измельченный чеснок, лавровый лист и перец горошек, сверху – огурцы. Закипятите воду, залейте кипятком огурцы и оставьте так на 10-15 минут, после – слейте воду. Маринад: в кастрюлю вылейте томатный сок, доведите до кипения, добавьте соль, сахар и черный перец, варите до растворения сахара. Снимите с огня и только тогда добавьте уксус, хорошо перемешайте. Горячим маринадом залейте огурцы. В большую кастрюлю поставьте банки, прикройте их крышками, но не закручивайте, залейте по горлышко холодной водой, поставьте на средний огонь и доведите до кипения, после – еще 10 минут варите, чтобы сок хорошо закипел. Достаньте банки и аккуратно закрутите крышками, переверните и укутайте теплым полотенцем.

Хранить лучше всего в прохладном, темном месте.

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