Острые огурцы с кетчупом на зиму: 2 способа приготовления
Сейчас в Украине в самом разгаре сезон полезных овощей, ягод и фруктов, которые желательно есть в сыром виде, особенно зеленые овощи – огурцы, горох, капусту, брокколи, зелень. Сейчас также лучше всего мариновать и консервировать овощи, так как они еще совсем молодые, варить джемы, конфитюры и просто замораживать.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 вкусных рецепта острых огурцов с кетчупом, которые получатся очень хрусткими и ароматными и будут прекрасным угощением зимой.
1. Острые огурцы с кетчупом
Ингредиенты:
Вода – 1 л
Огурцы – 1 кг
Кетчуп – 150 г
Сахар – 2 ст. л.
Соль – 2 ст. л.
Чеснок 2-4 зуб
Лавровый лист – на каждую банку по 1 шт.
Уксус – 1 ст. л.
Душистый перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте огурцы, замочите в ледяной воде на 3-4 часа.
Простерилизуйте банки удобным для вас способом.
После этого на дно каждой положите чеснок, душистый перец, лавровый лист и огурцы.
Хорошо вскипятите воду, залейте огурцы и оставьте так на 10-15 минут.
После – слейте назад воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, кетчуп и последним влейте уксус, перемешайте и снова доведите до кипения, залейте огурцы и законсервируйте.
Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.
2. Огурцы в томатном соке
Ингредиенты:
Огурцы – 300 г
Томатный сок – 170 мл
Соль – 1 ч. л.
Чеснок – 1 зуб.
Лавровый лист – в каждую банку по – 1 шт.
Сахар – 1 ст. л.
Уксус – 1/2 ст. л.
Перец горошек – в каждую банку по – 1-2 шт.
Черный молотый перец – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте и замочите в воде огурцы на 1-2 часа.
Затем порежьте – один огурец на три ровные части.
В банку положите измельченный чеснок, лавровый лист и перец горошек, сверху – огурцы.
Закипятите воду, залейте кипятком огурцы и оставьте так на 10-15 минут, после – слейте воду.
Маринад: в кастрюлю вылейте томатный сок, доведите до кипения, добавьте соль, сахар и черный перец, варите до растворения сахара.
Снимите с огня и только тогда добавьте уксус, хорошо перемешайте.
Горячим маринадом залейте огурцы.
В большую кастрюлю поставьте банки, прикройте их крышками, но не закручивайте, залейте по горлышко холодной водой, поставьте на средний огонь и доведите до кипения, после – еще 10 минут варите, чтобы сок хорошо закипел.
Достаньте банки и аккуратно закрутите крышками, переверните и укутайте теплым полотенцем.
Хранить лучше всего в прохладном, темном месте.
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