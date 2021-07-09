Острые огурцы с кетчупом на зиму: 2 способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Огурцы для консервации

Сейчас в Украине в самом разгаре сезон полезных овощей, ягод и фруктов, которые желательно есть в сыром виде, особенно зеленые овощи – огурцы, горох, капусту, брокколи, зелень. Сейчас также лучше всего мариновать и консервировать овощи, так как они еще совсем молодые, варить джемы, конфитюры и просто замораживать.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 2 вкусных рецепта острых огурцов с кетчупом, которые получатся очень хрусткими и ароматными и будут прекрасным угощением зимой.

1. Острые огурцы с кетчупом

Огурцы с кетчупом

Ингредиенты:

  • Вода – 1 л

  • Огурцы – 1 кг

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  • Кетчуп – 150 г

  • Сахар – 2 ст. л.

  • Соль – 2 ст. л.

  • Чеснок 2-4 зуб

  • Лавровый лист – на каждую банку по 1 шт.

  • Уксус – 1 ст. л.

  • Душистый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте огурцы, замочите в ледяной воде на 3-4 часа.

  2. Простерилизуйте банки удобным для вас способом.

  3. После этого на дно каждой положите чеснок, душистый перец, лавровый лист и огурцы.

  4. Хорошо вскипятите воду, залейте огурцы и оставьте так на 10-15 минут.

  5. После – слейте назад воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар, кетчуп и последним влейте уксус, перемешайте и снова доведите до кипения, залейте огурцы и законсервируйте.

  6. Переверните банки вверх дном и оставьте до полного остывания.

2. Огурцы в томатном соке

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Ингредиенты:

  • Огурцы – 300 г

  • Томатный сок – 170 мл

  • Соль – 1 ч. л.

  • Чеснок – 1 зуб.

  • Лавровый лист – в каждую банку по – 1 шт.

  • Сахар – 1 ст. л.

  • Уксус – 1/2 ст. л.

  • Перец горошек – в каждую банку по – 1-2 шт.

  • Черный молотый перец – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте и замочите в воде огурцы на 1-2 часа.

  2. Затем порежьте – один огурец на три ровные части.

  3. В банку положите измельченный чеснок, лавровый лист и перец горошек, сверху – огурцы.

  4. Закипятите воду, залейте кипятком огурцы и оставьте так на 10-15 минут, после – слейте воду.

  5. Маринад: в кастрюлю вылейте томатный сок, доведите до кипения, добавьте соль, сахар и черный перец, варите до растворения сахара.

  6. Снимите с огня и только тогда добавьте уксус, хорошо перемешайте.

  7. Горячим маринадом залейте огурцы.

  8. В большую кастрюлю поставьте банки, прикройте их крышками, но не закручивайте, залейте по горлышко холодной водой, поставьте на средний огонь и доведите до кипения, после – еще 10 минут варите, чтобы сок хорошо закипел.

  9. Достаньте банки и аккуратно закрутите крышками, переверните и укутайте теплым полотенцем.

Хранить лучше всего в прохладном, темном месте.

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