Оладьи из консервированной кукурузы: рецепт сытного и бюджетного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Оладьи из консервированной кукурузы: рецепт сытного и бюджетного блюда для ужина

Оладьи можно готовить не только из муки, кабачков и овощей, но еще они будут очень вкусными и из лука и даже кукурузы.

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Вкусные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных оладий из консервированной кукурузы.

Рецепт оладий

Ингредиенты:

  • банка кукурузы
  • укроп/петрушка/зеленый лучок
  • 1 ч.л. копченой паприки
  • 1 ч.л. куркумы
  • соль
  • 20 мл. молока
  • 1 яйцо
  • 50-80 г. сыра
  • 60 г. муки
  • 1/3 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Переложите кукурузу в миску без жидкости, в которой она была. Добавьте мелко нарезанную зелень или зеленый лук.

Кукуруза с зеленью

2. Далее добавьте копченую паприку, куркуму и соль, хорошо перемешайте.

Приготовление основы для оладий

3. Влейте молоко, добавьте яйцо, натертый на мелкой терке сыр и муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности. 

Готовое тесто

4. Жарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде на низком огне до образования золотой корочки с обеих сторон.

Подавайте со сметаной или белым йогуртом!

Готовые оладьи

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