Оладьи можно готовить не только из муки, кабачков и овощей, но еще они будут очень вкусными и из лука и даже кукурузы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных оладий из консервированной кукурузы.

Ингредиенты:

банка кукурузы

укроп/петрушка/зеленый лучок

1 ч.л. копченой паприки

1 ч.л. куркумы

соль

20 мл. молока

1 яйцо

50-80 г. сыра

60 г. муки

1/3 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

1. Переложите кукурузу в миску без жидкости, в которой она была. Добавьте мелко нарезанную зелень или зеленый лук.

2. Далее добавьте копченую паприку, куркуму и соль, хорошо перемешайте.

3. Влейте молоко, добавьте яйцо, натертый на мелкой терке сыр и муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности.

4. Жарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде на низком огне до образования золотой корочки с обеих сторон.

Подавайте со сметаной или белым йогуртом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: