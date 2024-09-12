Оладьи из консервированной кукурузы: рецепт сытного и бюджетного блюда для ужина
Оладьи можно готовить не только из муки, кабачков и овощей, но еще они будут очень вкусными и из лука и даже кукурузы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных оладий из консервированной кукурузы.
Ингредиенты:
- банка кукурузы
- укроп/петрушка/зеленый лучок
- 1 ч.л. копченой паприки
- 1 ч.л. куркумы
- соль
- 20 мл. молока
- 1 яйцо
- 50-80 г. сыра
- 60 г. муки
- 1/3 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
1. Переложите кукурузу в миску без жидкости, в которой она была. Добавьте мелко нарезанную зелень или зеленый лук.
2. Далее добавьте копченую паприку, куркуму и соль, хорошо перемешайте.
3. Влейте молоко, добавьте яйцо, натертый на мелкой терке сыр и муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности.
4. Жарьте оладьи на хорошо разогретой сковороде на низком огне до образования золотой корочки с обеих сторон.
Подавайте со сметаной или белым йогуртом!
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