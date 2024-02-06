Вам удастся приготовить картофель с мясом прямо на сковороде. Для этого воспользуйтесь следующей простой технологией. Кушанье идеально подойдет для обеда.

Оригинальной идеей приготовления картофеля с мясом для обеда поделился известный украинский шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb ) в Instagram. Блюдо получается очень сытным и сочным.

Ингредиенты:

картофель – 700 г

куриное филе – 400 г

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яйцо куриное – 1 шт

мука – 1 ст.л.

сыр твердый – 100 г

сушеный чеснок – 0.5 ч.л.

розмарин сухой – 0.5 ч.л.

соль, перец

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать картофель и филе тонкими слайсами.

2. Добавить специи, муку, яйцо.

3. В сковороду налить растительное масло

4. Выложить половину смеси.

5. Добавить слой сыра.

6. Снова картофель с курицей.

7. Готовить на минимальном огне 15-20 минут под крышкой.

8. Дать немного остыть, но не полностью (чтобы блюдо оставалось теплым).

9. Перевернуть и порционно порезать.

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