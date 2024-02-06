Оригинальный рецепт картофеля с мясом от известного шеф-повара: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,1 т.
Оригинальный рецепт картофеля с мясом от известного шеф-повара: идеальное блюдо для обеда

Вам удастся приготовить картофель с мясом прямо на сковороде. Для этого воспользуйтесь следующей простой технологией. Кушанье идеально подойдет для обеда.

Оригинальной идеей приготовления картофеля с мясом для обеда поделился известный украинский шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb ) в Instagram. Блюдо получается очень сытным и сочным.

Оригинальный рецепт картофеля с мясом от известного шеф-повара: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • картофель – 700 г
  • куриное филе – 400 г
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  • яйцо куриное – 1 шт
  • мука – 1 ст.л.
  • сыр твердый – 100 г
  • сушеный чеснок – 0.5 ч.л.
  • розмарин сухой – 0.5 ч.л.
  • соль, перец
  • масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Оригинальный рецепт картофеля с мясом от известного шеф-повара: идеальное блюдо для обеда

1. Нарезать картофель и филе тонкими слайсами.

2. Добавить специи, муку, яйцо.

Оригинальный рецепт картофеля с мясом от известного шеф-повара: идеальное блюдо для обеда

3. В сковороду налить растительное масло

4. Выложить половину смеси.

Оригинальный рецепт картофеля с мясом от известного шеф-повара: идеальное блюдо для обеда

5. Добавить слой сыра.

6. Снова картофель с курицей.

Оригинальный рецепт картофеля с мясом от известного шеф-повара: идеальное блюдо для обеда

7. Готовить на минимальном огне 15-20 минут под крышкой.

8. Дать немного остыть, но не полностью (чтобы блюдо оставалось теплым).

Оригинальный рецепт картофеля с мясом от известного шеф-повара: идеальное блюдо для обеда

9. Перевернуть и порционно порезать.

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