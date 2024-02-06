Оригинальный рецепт картофеля с мясом от известного шеф-повара: идеальное блюдо для обеда
Вам удастся приготовить картофель с мясом прямо на сковороде. Для этого воспользуйтесь следующей простой технологией. Кушанье идеально подойдет для обеда.
Оригинальной идеей приготовления картофеля с мясом для обеда поделился известный украинский шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb ) в Instagram. Блюдо получается очень сытным и сочным.
Ингредиенты:
- картофель – 700 г
- куриное филе – 400 г
- яйцо куриное – 1 шт
- мука – 1 ст.л.
- сыр твердый – 100 г
- сушеный чеснок – 0.5 ч.л.
- розмарин сухой – 0.5 ч.л.
- соль, перец
- масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать картофель и филе тонкими слайсами.
2. Добавить специи, муку, яйцо.
3. В сковороду налить растительное масло
4. Выложить половину смеси.
5. Добавить слой сыра.
6. Снова картофель с курицей.
7. Готовить на минимальном огне 15-20 минут под крышкой.
8. Дать немного остыть, но не полностью (чтобы блюдо оставалось теплым).
9. Перевернуть и порционно порезать.
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