Полезный и сбалансированный завтрак – это залог не только хорошего самочувствия в течение дня, но и хорошего настроения. Подобные завтраки полны витаминов и других полезных веществ, благодаря чему они придают силы организму и способствуют работе мозга.

Еще одним неоспоримым преимуществом подобных завтраков является то, что некоторые из них можно готовить с вечера, а с утра просто наслаждаться их невероятным вкусом. Идеальным примером такого завтрака является овсянка в стакане с добавлением семян чиа. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником hotuyte_ta_smakuyte.

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Ингредиенты на 1 стакан

Овсяные хлопья – 1 ст.л.

Семена чиа – 1 ст.л.

Растительный кокосовый напиток – 150 мл

Кленовый сыр или мед – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. На дно стакана выложить овсяные хлопья.

2. Добавить семена чиа и хорошо перемешать сухие ингредиенты.

3. Добавить кленовый сироп или мед по вкусу. Можно использовать и другие подсластители.

4. Залить смесь кокосовым молоком (можно заменить другим молоком по вкусу, а также кефиром, или йогуртом).

5. Оставить в холодильнике на ночь. Утром добавить любимые фрукты и ягоды.

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