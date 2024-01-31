Овсянка в стакане: сбалансированный и полезный завтрак на каждый день с интересным ингредиентом

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Овсянка в стакане: сбалансированный и полезный завтрак на каждый день с интересным ингредиентом

Полезный и сбалансированный завтрак – это залог не только хорошего самочувствия в течение дня, но и хорошего настроения. Подобные завтраки полны витаминов и других полезных веществ, благодаря чему они придают силы организму и способствуют работе мозга.

Еще одним неоспоримым преимуществом подобных завтраков является то, что некоторые из них можно готовить с вечера, а с утра просто наслаждаться их невероятным вкусом. Идеальным примером такого завтрака является овсянка в стакане с добавлением семян чиа. Его рецептом в Instagram поделилась фудблогер с ником hotuyte_ta_smakuyte.

Овсянка в стакане: сбалансированный и полезный завтрак на каждый день с интересным ингредиентом
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Ингредиенты на 1 стакан

  • Овсяные хлопья – 1 ст.л.
  • Семена чиа – 1 ст.л.
  • Растительный кокосовый напиток – 150 мл
  • Кленовый сыр или мед – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. На дно стакана выложить овсяные хлопья.

2. Добавить семена чиа и хорошо перемешать сухие ингредиенты.

Овсянка в стакане: сбалансированный и полезный завтрак на каждый день с интересным ингредиентом

3. Добавить кленовый сироп или мед по вкусу. Можно использовать и другие подсластители.

4. Залить смесь кокосовым молоком (можно заменить другим молоком по вкусу, а также кефиром, или йогуртом).

Овсянка в стакане: сбалансированный и полезный завтрак на каждый день с интересным ингредиентом

5. Оставить в холодильнике на ночь. Утром добавить любимые фрукты и ягоды.

Овсянка в стакане: сбалансированный и полезный завтрак на каждый день с интересным ингредиентом

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