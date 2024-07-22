Классические тонкие блины с мукой получаются достаточно калорийными и сытными. Особенно, если вы едите изделия с разными начинками. Поэтому основной ингредиент, который нужен для теста, можно заменить.

Видео дня

Идея приготовления полезных блинов опубликована на странице фудблогера Олеси с ником smachna dopomoha в Instagram. В основе теста – обычное пшено.

Ингредиенты на 8 штук:

пшено – 250 г

вода – 200 мл. (добавляйте регулируя густоту)

сливочное масло (растопленное) – 25 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

подсластитель – эквивалентно 50 г сахара

Способ приготовления:

1. Сделать заготовку с вечера: залить кипятком пшено на несколько минут (во избежание горечи).

2. Слить, тщательно промыть, залить водой комнатной температуры и оставить ночью.

3. Утром слить воду, перемешать пшено и небольшую часть воды в блендере.

4. Когда масса станет однородной и все крупинки будут перемолены – добавить все остальные ингредиенты и хорошо взбить.

5. Выпекала на антипригарной сковороде без масла, как обычные блины, периодически помещая массу, чтобы пшено не оседало.

6. Подавать с йогуртом и клубникой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: