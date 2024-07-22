Полезные тонкие блины без муки: чем заменить главный ингредиент
Классические тонкие блины с мукой получаются достаточно калорийными и сытными. Особенно, если вы едите изделия с разными начинками. Поэтому основной ингредиент, который нужен для теста, можно заменить.
Идея приготовления полезных блинов опубликована на странице фудблогера Олеси с ником smachna dopomoha в Instagram. В основе теста – обычное пшено.
Ингредиенты на 8 штук:
- пшено – 250 г
- вода – 200 мл. (добавляйте регулируя густоту)
- сливочное масло (растопленное) – 25 г
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
- подсластитель – эквивалентно 50 г сахара
Способ приготовления:
1. Сделать заготовку с вечера: залить кипятком пшено на несколько минут (во избежание горечи).
2. Слить, тщательно промыть, залить водой комнатной температуры и оставить ночью.
3. Утром слить воду, перемешать пшено и небольшую часть воды в блендере.
4. Когда масса станет однородной и все крупинки будут перемолены – добавить все остальные ингредиенты и хорошо взбить.
5. Выпекала на антипригарной сковороде без масла, как обычные блины, периодически помещая массу, чтобы пшено не оседало.
6. Подавать с йогуртом и клубникой.
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