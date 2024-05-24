Пышная сырная запеканка без муки: чем заменить продукт, чтобы блюдо не было очень калорийным
Классическую творожную запеканку чаще всего готовят именно на основе муки. Масса для выпекания отлично держит форму и получается пышной. Но если вы хотите сделать запеканку более диетической – такой ингредиент можно заменить.
Идея приготовления рыхлой творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Вместо муки используйте манку.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог (желательно 5-9% жирности) – 1 кг.
- яйца – 5 шт.
- сметана – 200 г
- сахар – 200 г
- ванильный сахар – 10 г
- манная крупа – 60 г
- цедра одного апельсина
- изюм – 100 г
- курага – 100 г
Способ приготовления:
1. Духовку разогреть до 180 градусов.
2. В миске соединить творог, яйца, сметану, обычный и ванильный сахар.
3. Лучше делать это миксером.
4. Добавить манную крупу, вмешать в массу.
5. Изюм и курагу хорошо помыть.
6. Курагу разрезать на маленькие кубики.
7. Цедру апельсина, курага и изюма добавить в творожную массу и еще раз хорошо вымешать.
8. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и вылить в нее массу.
9. Разровнять ложкой и поставить в духовку выпекаться на 45 минут (режим вверх-низ без конвекции).
10. Выключить духовку, немного открыть дверцу.
11. Оставить охлаждаться запеканку.
12. После охлаждения можно разрезать и пробовать.
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