Классическую творожную запеканку чаще всего готовят именно на основе муки. Масса для выпекания отлично держит форму и получается пышной. Но если вы хотите сделать запеканку более диетической – такой ингредиент можно заменить.

Идея приготовления рыхлой творожной запеканки без муки опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Вместо муки используйте манку.

Ингредиенты:

кисломолочный творог (желательно 5-9% жирности) – 1 кг.

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яйца – 5 шт.

сметана – 200 г

сахар – 200 г

ванильный сахар – 10 г

манная крупа – 60 г

цедра одного апельсина

изюм – 100 г

курага – 100 г

Способ приготовления:

1. Духовку разогреть до 180 градусов.

2. В миске соединить творог, яйца, сметану, обычный и ванильный сахар.

3. Лучше делать это миксером.

4. Добавить манную крупу, вмешать в массу.

5. Изюм и курагу хорошо помыть.

6. Курагу разрезать на маленькие кубики.

7. Цедру апельсина, курага и изюма добавить в творожную массу и еще раз хорошо вымешать.

8. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и вылить в нее массу.

9. Разровнять ложкой и поставить в духовку выпекаться на 45 минут (режим вверх-низ без конвекции).

10. Выключить духовку, немного открыть дверцу.

11. Оставить охлаждаться запеканку.

12. После охлаждения можно разрезать и пробовать.

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