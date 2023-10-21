Пышная сырная запеканка с тыквой к чаю: как приготовить
Когда в прохладный осенний вечер хочется попить горячий чай – здесь не обойтись без сладостей. Особенно атмосферно, если они домашние и приготовлены из сезонных продуктов. Например, творожная тыквенная запеканка.
Идея приготовления ароматной тыквенной запеканки опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. После выпекания масса становится очень пышной.
Ингредиенты:
- 150 г шоколадного песочного печенья (можно шоколадное сразу
- 70 г сливочного масла
- 600 г кисломолочного сыра
- 100 мл сметаны
- 300 г тыквенного пюре
- 150 г сахара
- ванильный сахар
- 30 г кукурузного крахмала
- 5 яиц
Способ приготовления основания:
1. Печенье измельчить в блендере до крошки.
2. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать, чтобы печенье увлажнилось и лепилось.
3. Высыпать основание в форму, в которой будет выпекаться чизкейк, сформировать бортики и дно примерно одинаковой толщины.
4. Выпекать основание при температуре 170 градусов 7 минут.
5. Для начинки взбить блендером до однородной массы творог, тыквенное пюре, сметану, сахар и ванильный сахар.
6. Добавить кукурузный крахмал, взбить до однородности блендером, добавить яйца и перемешать венчиком до однородной массы.
7. Собрать чизкейк: начинку влить в готовое основание, выпекать при температуре 110 градусов 2,5 часа. На низ духовки поставить миску с кипятком.
8. После выпечки откройте дверцу духовки и оставьте чизкейк до полного охлаждения в духовке.
9. Достать из духовки чизкейк и поставить в холодильник на ночь для стабилизации.
10. Украсить чизкейк карамелизированными тыквенными семенами, но это не обязательно.
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