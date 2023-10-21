Когда в прохладный осенний вечер хочется попить горячий чай – здесь не обойтись без сладостей. Особенно атмосферно, если они домашние и приготовлены из сезонных продуктов. Например, творожная тыквенная запеканка.

Идея приготовления ароматной тыквенной запеканки опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. После выпекания масса становится очень пышной.

Ингредиенты:

150 г шоколадного песочного печенья (можно шоколадное сразу

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70 г сливочного масла

600 г кисломолочного сыра

100 мл сметаны

300 г тыквенного пюре

150 г сахара

ванильный сахар

30 г кукурузного крахмала

5 яиц

Способ приготовления основания:

1. Печенье измельчить в блендере до крошки.

2. Добавить растопленное сливочное масло, перемешать, чтобы печенье увлажнилось и лепилось.

3. Высыпать основание в форму, в которой будет выпекаться чизкейк, сформировать бортики и дно примерно одинаковой толщины.

4. Выпекать основание при температуре 170 градусов 7 минут.

5. Для начинки взбить блендером до однородной массы творог, тыквенное пюре, сметану, сахар и ванильный сахар.

6. Добавить кукурузный крахмал, взбить до однородности блендером, добавить яйца и перемешать венчиком до однородной массы.

7. Собрать чизкейк: начинку влить в готовое основание, выпекать при температуре 110 градусов 2,5 часа. На низ духовки поставить миску с кипятком.

8. После выпечки откройте дверцу духовки и оставьте чизкейк до полного охлаждения в духовке.

9. Достать из духовки чизкейк и поставить в холодильник на ночь для стабилизации.

10. Украсить чизкейк карамелизированными тыквенными семенами, но это не обязательно.

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