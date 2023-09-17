Домашние оладьи – самое простое блюдо из муки, которое готовится проще простого. Вам достаточно сделать удачное тесто, от которого и зависит структура и вкус блюда. Чтобы они были пышными и высокими, в муку нужно добавить соду или разрыхлитель и обязательно дать постоять готовому тесту 10-15 минут.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом идеального теста для пышных оладий, которые будут легкими и высокими.

Видео дня

Ингредиенты:

Кефир – 400 мл

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Сахар – 2 ст. л.

Мука – 250-255 г

Сода – 1 ч. л. без горки

Способ приготовления:

1. Кефир подогрейте, после добавьте яйцо, соль и сахар, перемешайте. Просейте муку и постепенно добавляйте ее, каждый раз взбивая венчиком тесто. В конце добавьте соду, перемешайте и оставьте на 15 минут. Больше тесто не мешайте.

2. Разогрейте сковороду, ложкой выложите тесто и готовьте на среднем огне. В конце ненадолго накройте крышкой, чтобы оладьи не были сырыми внутри.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: