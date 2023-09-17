Пышные оладьи по-новому: что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Пышные оладьи

Домашние оладьи – самое простое блюдо из муки, которое готовится проще простого. Вам достаточно сделать удачное тесто, от которого и зависит структура и вкус блюда. Чтобы они были пышными и высокими, в муку нужно добавить соду или разрыхлитель и обязательно дать постоять готовому тесту 10-15 минут. 

Пышные домашние оладьи

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом идеального теста для пышных оладий, которые будут легкими и высокими.

Рецепт оладий
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Ингредиенты:

  • Кефир – 400 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – щепотка
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Мука – 250-255 г
  • Сода – 1 ч. л. без горки

Способ приготовления: 

1. Кефир подогрейте, после добавьте яйцо, соль и сахар, перемешайте. Просейте муку и постепенно добавляйте ее, каждый раз взбивая венчиком тесто. В конце добавьте соду, перемешайте и оставьте на 15 минут. Больше тесто не мешайте.

Тесто для приготовления оладий

2. Разогрейте сковороду, ложкой выложите тесто и готовьте на среднем огне. В конце ненадолго накройте крышкой, чтобы оладьи не были сырыми внутри. 

Домашние оладьи

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