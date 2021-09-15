Рестораны со звездой Michelin, которые сможет позволить себе каждый

Michelin – влиятельный и известный ресторанный рейтинг современности. В начале 30-х годов прошлого века оценивали качество кухни по трем звездами, и эта традиция сохранилась: 1 звезда – очень хороший ресторан, 2 звезды – отличная кухня, ради ресторана стоит изменить маршрут путешествия, 3 звезды – замечательная работа шеф-повара, это место может стать целью путешествия.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет о ресторанах мира со звездой Michlin на любой бюджет.

Hand and Flowers, Великобритания

Hand and Flowers – единственный паб в Великобритании, имеет две звезды от гида Michlin. Заведение было открыто в марте 2005 года Томом и Бет Керридж (Tom and Beth Kerridge). Повседневный и неформальный интерьер, только качественная еда. Место, где каждый почувствует себя комфортно. Акцент на простоте и высоком, но доступном сервисе. Это место расположено в тихом городке Марлоу, там подают традиционные воскресные обеды. Лучшим предложением заведения является сет обедов. Сет обедов с двумя блюдами всего за 25 фунтов и меню из трех блюд за 29,50 фунтов.

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Tim Ho Wan, Гонконг

Tim Ho Wan – заведение, прошла путь от относительно неизвестной забегаловки к главному феномена гида Michlin. Этот факт является заслугой шеф-повара Мак Пуи Гора, не побоялся променять должность шефа в ресторане с тремя звездами Michlin – Lung King Heen на гул городских улиц и неприметное помещение. Свои умения повар направил в правильное русло – сделать максимально бюджетными аутентичные блюда.

Terra, Сингапур

Terra – ресторан, который демонстрирует уникальную японскую культуру итальянской кухни, через блюда шефа Seita Nakahara. Шеф специализируется на приготовлении токийского-итальянской кухни. Его кулинарный опыт включает работу в известных итальянских ресторанах в Токио, также он учился на кухнях Тосканы, Сицилии и Пьемонта, чтобы понять все тонкости и приемы итальянской кухни. В ресторане Terra можно попробовать три блюда за 42 доллара (Starter, Pasta, Dessert)

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