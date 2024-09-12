Из кабачка получатся очень вкусные закуски, а также блины, оладьи, салаты. Еще их можно использовать для приготовления пирогов, запеканок.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, с начинкой из рыбы, крем-сыра и огурцом.

Ингредиенты:

2 кабачки (550 г.)

0,5 ч.л. соли

3 яйца

2 ст.л. сметаны или белого йогурта

соль и специи по вкусу

3 ст.л. муки

Для начинки:

200 г. крем-сыра

1 огурец

180 г. красной рыбки

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на терке, добавьте соль, перемешайте и отставьте.

2. В отдельную миску разбейте 3 яйца, добавьте соль и специи, сметану и хорошо перемешайте.

3. Кабачок отожмите от лишнего сока и переложите в яично-сметанную смесь, перемешайте, добавьте муку и замесите однородное тесто.

4. Перелейте тесто на застеленный пергаментом противень и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт. После отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-25 минут.

5. Готовую основу охлаждаем, смазываем крем-сыром и выкладываем начинку. Осторожно закручиваем рулет и обертываем пищевой пленкой. Отправляем в холодильник на 1 час.

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