Рулет из кабачка "Филадельфия": рецепт вкусной закуски для праздничного стола
Из кабачка получатся очень вкусные закуски, а также блины, оладьи, салаты. Еще их можно использовать для приготовления пирогов, запеканок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, с начинкой из рыбы, крем-сыра и огурцом.
Ингредиенты:
- 2 кабачки (550 г.)
- 0,5 ч.л. соли
- 3 яйца
- 2 ст.л. сметаны или белого йогурта
- соль и специи по вкусу
- 3 ст.л. муки
Для начинки:
- 200 г. крем-сыра
- 1 огурец
- 180 г. красной рыбки
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на терке, добавьте соль, перемешайте и отставьте.
2. В отдельную миску разбейте 3 яйца, добавьте соль и специи, сметану и хорошо перемешайте.
3. Кабачок отожмите от лишнего сока и переложите в яично-сметанную смесь, перемешайте, добавьте муку и замесите однородное тесто.
4. Перелейте тесто на застеленный пергаментом противень и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт. После отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-25 минут.
5. Готовую основу охлаждаем, смазываем крем-сыром и выкладываем начинку. Осторожно закручиваем рулет и обертываем пищевой пленкой. Отправляем в холодильник на 1 час.
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