Рулет из кабачка "Филадельфия": рецепт вкусной закуски для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рулет из кабачка 'Филадельфия': рецепт вкусной закуски для праздничного стола

Из кабачка получатся очень вкусные закуски, а также блины, оладьи, салаты. Еще их можно использовать для приготовления пирогов, запеканок.

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Закуска из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из кабачка, с начинкой из рыбы, крем-сыра и огурцом.

Рецепт рулета

Ингредиенты:

  • 2 кабачки (550 г.)
  • 0,5 ч.л. соли
  • 3 яйца
  • 2 ст.л. сметаны или белого йогурта
  • соль и специи по вкусу
  • 3 ст.л. муки

Для начинки:

  • 200 г. крем-сыра
  • 1 огурец
  • 180 г. красной рыбки

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на терке, добавьте соль, перемешайте и отставьте.

Сырой кабачок

2. В отдельную миску разбейте 3 яйца, добавьте соль и специи, сметану и хорошо перемешайте.

Яичная смесь

3. Кабачок отожмите от лишнего сока и переложите в яично-сметанную смесь, перемешайте, добавьте муку и замесите однородное тесто.

Тесто для рулета

4. Перелейте тесто на застеленный пергаментом противень и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт. После отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15-25 минут.

Сколько готовить основу для рулета

5. Готовую основу охлаждаем, смазываем крем-сыром и выкладываем начинку. Осторожно закручиваем рулет и обертываем пищевой пленкой. Отправляем в холодильник на 1 час.

Готовый рулет

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