Домашние салаты можно готовить со свежих и запеченных овощей, а для яркого вкуса добавьте виноград, киви. Для более сытного варианта добавьте сыр, куриное мясо.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из винограда, с сыром и сладким перцем.

Ингредиенты:

Виноград – 200 г

Сыр – 200 г

Перец сладкий – 1-2 шт.

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте виноград, перец и сыр кубиком.

2. Добавьте майонез, перемешайте.

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