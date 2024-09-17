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Салат "Светофор" из трех ингредиентов: бюджетное блюдо для праздничного стола
Домашние салаты можно готовить со свежих и запеченных овощей, а для яркого вкуса добавьте виноград, киви. Для более сытного варианта добавьте сыр, куриное мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из винограда, с сыром и сладким перцем.
Ингредиенты:
- Виноград – 200 г
- Сыр – 200 г
- Перец сладкий – 1-2 шт.
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте виноград, перец и сыр кубиком.
2. Добавьте майонез, перемешайте.
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