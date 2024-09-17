Салат "Светофор" из трех ингредиентов: бюджетное блюдо для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
705
Салат 'Светофор' из трех ингредиентов: бюджетное блюдо для праздничного стола

Домашние салаты можно готовить со свежих и запеченных овощей, а для яркого вкуса добавьте виноград, киви. Для более сытного варианта добавьте сыр, куриное мясо. 

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Вкусный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из винограда, с сыром и сладким перцем.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Виноград – 200 г
  • Сыр – 200 г
  • Перец сладкий – 1-2 шт.
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте виноград, перец и сыр кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте майонез, перемешайте.

Готовый салат

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