Самая безопасная и вкусная домашняя шаурма по рецепту Татьяны Литвиновой

У каждого были попытки приготовить дома шаурму, безусловно – у кого-то более удачные, а у кого-то менее. Причин для неудачной шаурмы – просто уйма, начиная от некачественного мяса, заканчивая вялыми овощами и просто – неправильным приготовлением.

Кулинар, судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной и очень удачной домашней шаурмы, которая точно станет вашей любимой, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Видео дня

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

филе индюшки – 300 г

баклажан – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

шампиньоны – 4 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Соус:

йогурт 10% – 2 ст. л.

чеснок – 1 зуб.

кинза – 20 г

кетчуп – 2 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

перец – 1/3 ч. л.

табаско – по вкусу

Способ приготовления:

Замаринуйте мясо со специями, оставьте где-то на 30-50 минут.

Помойте все овощи, баклажан нарежьте слайсами, как для гриля, хорошо их посолите, поперчите, выложите на гриль. Перец нарежьте большими кусками, немного сбрызните маслом, посолите, поперчите и выложите также нам гриль.

Хорошо промаринованное мясо переложите на гриль месте с грибами и все хорошо прожарьте.

Соус: кинзу помойте и хорошо ее измельчите, смешайте йогурт с кетчупом, добавьте измельченный чеснок, соль, перец, несколько капель табаско, все хорошо перемешайте.

Помойте помидоры, разрежьте пополам. Овощи снимите с гриля, с перца снимите кожуру. Мясо порежьте.

Лаваш расстелите, срежьте грубые края. Выложите на него немного овощей, мясо, соус, снова овощи и соус. Аккуратно сверните его и отправьте на гриль на несколько минут.

Снимите и разрежьте, вкусную и ароматную шаурму можно есть сразу.

Шаурма по этому рецепту всегда получается очень сочной, вкусной и ароматной.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: