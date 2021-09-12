Самая безопасная и вкусная домашняя шаурма по рецепту Татьяны Литвиновой
У каждого были попытки приготовить дома шаурму, безусловно – у кого-то более удачные, а у кого-то менее. Причин для неудачной шаурмы – просто уйма, начиная от некачественного мяса, заканчивая вялыми овощами и просто – неправильным приготовлением.
Кулинар, судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной и очень удачной домашней шаурмы, которая точно станет вашей любимой, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Ингредиенты:
лаваш – 1 шт.
филе индюшки – 300 г
баклажан – 1 шт.
болгарский перец – 1 шт.
шампиньоны – 4 шт.
растительное масло – 2 ст. л.
соль – 1 ч. л.
Соус:
йогурт 10% – 2 ст. л.
чеснок – 1 зуб.
кинза – 20 г
кетчуп – 2 ст. л.
соль – 1/2 ч. л.
перец – 1/3 ч. л.
табаско – по вкусу
Способ приготовления:
Замаринуйте мясо со специями, оставьте где-то на 30-50 минут.
Помойте все овощи, баклажан нарежьте слайсами, как для гриля, хорошо их посолите, поперчите, выложите на гриль. Перец нарежьте большими кусками, немного сбрызните маслом, посолите, поперчите и выложите также нам гриль.
Хорошо промаринованное мясо переложите на гриль месте с грибами и все хорошо прожарьте.
Соус: кинзу помойте и хорошо ее измельчите, смешайте йогурт с кетчупом, добавьте измельченный чеснок, соль, перец, несколько капель табаско, все хорошо перемешайте.
Помойте помидоры, разрежьте пополам. Овощи снимите с гриля, с перца снимите кожуру. Мясо порежьте.
Лаваш расстелите, срежьте грубые края. Выложите на него немного овощей, мясо, соус, снова овощи и соус. Аккуратно сверните его и отправьте на гриль на несколько минут.
Снимите и разрежьте, вкусную и ароматную шаурму можно есть сразу.
Шаурма по этому рецепту всегда получается очень сочной, вкусной и ароматной.
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