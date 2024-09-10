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Самая вкусная маринованная скумбрия: есть можно через несколько часов
Скумбрию можно вкусно запекать, а также готовить с овощами в духовке, с соусами и специями. Еще ее можно солить, мариновать с солью, уксусом и маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с уксусом, сахаром и солью.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
- Вода – 300 мл.
- Перец горошек – 8 шт.
- Лавровые листья – 3-4 шт.
- Соль – 2 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. К воде добавьте перец горошек, лавровые листья, соль, сахар, растительное масло и уксус, доведите до кипения и дайте остыть.
2. Тем временем из скумбрии достаньте внутренности, помойте и порежьте на кусочки.
3. Переложите в емкость и залейте рыбу маринадом и оставьте в холодильнике на ночь.
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