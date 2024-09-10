Самая вкусная маринованная скумбрия: есть можно через несколько часов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Самая вкусная маринованная скумбрия: есть можно через несколько часов

Скумбрию можно вкусно запекать, а также готовить с овощами в духовке, с соусами и специями. Еще ее можно солить, мариновать с солью, уксусом и маслом. 

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с уксусом, сахаром и солью. 

Рецепт скумбрии

Ингредиенты: 

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Вода – 300 мл.
  • Перец горошек – 8 шт.
  • Лавровые листья – 3-4 шт.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • Уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления: 

1. К воде добавьте перец горошек, лавровые листья, соль, сахар, растительное масло и уксус, доведите до кипения и дайте остыть.

Маринад для рыбы

2. Тем временем из скумбрии достаньте внутренности, помойте и порежьте на кусочки.

Приготовление скумбрии

3. Переложите в емкость и залейте рыбу маринадом и оставьте в холодильнике на ночь.

Готовая рыба

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