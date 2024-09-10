Скумбрию можно вкусно запекать, а также готовить с овощами в духовке, с соусами и специями. Еще ее можно солить, мариновать с солью, уксусом и маслом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной скумбрии с уксусом, сахаром и солью.

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Вода – 300 мл.

Перец горошек – 8 шт.

Лавровые листья – 3-4 шт.

Соль – 2 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст. л.

Уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. К воде добавьте перец горошек, лавровые листья, соль, сахар, растительное масло и уксус, доведите до кипения и дайте остыть.

2. Тем временем из скумбрии достаньте внутренности, помойте и порежьте на кусочки.

3. Переложите в емкость и залейте рыбу маринадом и оставьте в холодильнике на ночь.

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