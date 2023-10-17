Самса на перекус: рецепт сытной закуски из слоеного теста и филе

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Самса на перекус: рецепт сытной закуски из слоеного теста и филе

Самса – это очень популярная закуска узбекской кухни. Внешне она напоминает так называемый конвертик, в основе которого – слоеное тесто и начинка. В качестве начинки могут быть мясо, грибы, фарш, сыр и даже овощи или субпродукты.

В одном из блогов о спорте и питании (fasting_marafon) в Instagram был опубликован рецепт самсы с куриным филе.

Самса с филе

Ингредиенты:

  • тесто слоеное бездрожжевое – 500 г
  • филе куриное – 350 г
  • лук – 1 шт
  • яйцо куриное – 1 шт
  • кунжут

Способ приготовления:

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1. Для изготовления начинки необходимо измельчить лук и филе. Смешать между собой ингредиенты, посолить и поперчить.

Конвертики из слоеного теста

2. Готовое слоеное тесто тонко раскатать, порезать в виде квадратов. На каждый из них выложить начинку и закрепить бока. Выложить на противень.

Булочки самса дома

3. Смазать конвертики взбитым яйцом и по желанию посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180 градусов 180 градусов. Приятного аппетита!

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