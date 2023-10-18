Сладкая квашеная капуста с перцем "Пятиминутка": рецепт бюджетной закуски
Квашеная капуста – это закуска на все случаи жизни. Однако, если вы не хотите ждать несколько дней, а то и месяцев, чтобы ее отведать, рецепт "Пятиминутка" – однозначно для вас. Закуска готовится с добавлением моркови и болгарского перца, получается очень сладкая и хрустящая.
В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт быстрой квашеной капусты с морковью и перцем "Пятиминутка".
Ингредиенты:
- капуста – 5 кг
- морковь – 1 кг
- лук – 1 кг
- перец – 1 кг
- соль – 2 ст. л.
- сахар – 200 г
- масло растительное – 750 мл
- уксус – 450 мл
Способ приготовления:
1. Для начала нужно подготовить все ингредиенты: капусту и морковь нашинковать, лук и перец порезать полукольцами.
2. Все подготовленные овощи перемешать между собой.
3. Добавить в овощи соль, сахар, уксус и масло. Снова тщательно перемешать.
4. Выложить овощи в банке. Можно есть сразу или дать некоторое время настояться. Хранить в холодильнике. Приятного аппетита!
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