Квашеная капуста – это закуска на все случаи жизни. Однако, если вы не хотите ждать несколько дней, а то и месяцев, чтобы ее отведать, рецепт "Пятиминутка" – однозначно для вас. Закуска готовится с добавлением моркови и болгарского перца, получается очень сладкая и хрустящая.

В одном из кулинарных блогов (mama_moze_tato_dopomoze) в Instagram был опубликован рецепт быстрой квашеной капусты с морковью и перцем "Пятиминутка".

Ингредиенты:

капуста – 5 кг

морковь – 1 кг

лук – 1 кг

перец – 1 кг

соль – 2 ст. л.

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сахар – 200 г

масло растительное – 750 мл

уксус – 450 мл

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить все ингредиенты: капусту и морковь нашинковать, лук и перец порезать полукольцами.

2. Все подготовленные овощи перемешать между собой.

3. Добавить в овощи соль, сахар, уксус и масло. Снова тщательно перемешать.

4. Выложить овощи в банке. Можно есть сразу или дать некоторое время настояться. Хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

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