Вместо жирных котлет или магазинных сосисок приготовьте на обед сочные фрикадельки в соусе. К ним подходит абсолютно любой гарнир: картофель, гречка, рис. Также обязательно сделайте свежий овощной салат.

Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Куриное мясо сухим не будет.

Ингредиенты для фрикаделек:

фарш куриный – 500 г

белый хлеб/батон – 100 г

яйцо маленькое – 1 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

лук (по желанию)

соль, перец, специи

Ингредиенты для соуса:

вода – 200 г

сливки 20% – 200 г

мука – 1 ст.л.

соевый соус – 1-2 ст.л.

зелень

соль, перец, специи

Способ приготовления фрикаделек:

1. Хлеб/батон залить молоком или водой и оставьте на время.

2. Отжать жидкость.

3. К фаршу добавить яйцо, натертый чеснок, лук, соль, перец, специи, хлеб.

4. Тщательно вымешать фарш до однородности.

5. Сформировать маленькие фрикадельки.

6. Если фарш липнет к рукам – сформировать их влажными руками.

7. Обвалять фрикадельки в муке, разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить изделия со всех сторон до румяности.

8. Обжаренные фрикадельки переложить в широкую кастрюлю, в которой их будете тушить в соусе. Или можете готовить фрикадельки на сковороде. Как хотите.

9. Для соуса в воде растворите муку, добавьте сливки, соевый соус, соль, специи.

10. Тщательно перемешать все.

11. Влить соус в фрикадельки.

12. Довести до кипения и готовить блюдо к загустению, готовности фрикаделек. Понадобится примерно 10 минут.

13. В конце приготовления добавить зелень.

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