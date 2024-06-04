Сочные фрикадельки из фарша к макаронам, каше или картофелю: обязательно приготовьте на обед
Вместо жирных котлет или магазинных сосисок приготовьте на обед сочные фрикадельки в соусе. К ним подходит абсолютно любой гарнир: картофель, гречка, рис. Также обязательно сделайте свежий овощной салат.
Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Куриное мясо сухим не будет.
Ингредиенты для фрикаделек:
- фарш куриный – 500 г
- белый хлеб/батон – 100 г
- яйцо маленькое – 1 шт.
- чеснок – 1-2 зубчика
- лук (по желанию)
- соль, перец, специи
Ингредиенты для соуса:
- вода – 200 г
- сливки 20% – 200 г
- мука – 1 ст.л.
- соевый соус – 1-2 ст.л.
- зелень
- соль, перец, специи
Способ приготовления фрикаделек:
1. Хлеб/батон залить молоком или водой и оставьте на время.
2. Отжать жидкость.
3. К фаршу добавить яйцо, натертый чеснок, лук, соль, перец, специи, хлеб.
4. Тщательно вымешать фарш до однородности.
5. Сформировать маленькие фрикадельки.
6. Если фарш липнет к рукам – сформировать их влажными руками.
7. Обвалять фрикадельки в муке, разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить изделия со всех сторон до румяности.
8. Обжаренные фрикадельки переложить в широкую кастрюлю, в которой их будете тушить в соусе. Или можете готовить фрикадельки на сковороде. Как хотите.
9. Для соуса в воде растворите муку, добавьте сливки, соевый соус, соль, специи.
10. Тщательно перемешать все.
11. Влить соус в фрикадельки.
12. Довести до кипения и готовить блюдо к загустению, готовности фрикаделек. Понадобится примерно 10 минут.
13. В конце приготовления добавить зелень.
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