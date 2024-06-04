Сочные фрикадельки из фарша к макаронам, каше или картофелю: обязательно приготовьте на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Сочные фрикадельки из фарша к макаронам, каше или картофелю: обязательно приготовьте на обед

Вместо жирных котлет или магазинных сосисок приготовьте на обед сочные фрикадельки в соусе. К ним подходит абсолютно любой гарнир: картофель, гречка, рис. Также обязательно сделайте свежий овощной салат.

Идея приготовления сочных фрикаделек из фарша для сытного обеда опубликована на странице фудблогера Юлии Микулич (yuliia_mikulich) в Instagram. Куриное мясо сухим не будет.

Сочные фрикадельки из фарша к макаронам, каше или картофелю: обязательно приготовьте на обед

Ингредиенты для фрикаделек:

  • фарш куриный – 500 г
  • белый хлеб/батон – 100 г
  • яйцо маленькое – 1 шт.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • лук (по желанию)
  • соль, перец, специи

Ингредиенты для соуса:

  • вода – 200 г
  • сливки 20% – 200 г
  • мука – 1 ст.л.
  • соевый соус – 1-2 ст.л.
  • зелень
  • соль, перец, специи

Способ приготовления фрикаделек:

Сочные фрикадельки из фарша к макаронам, каше или картофелю: обязательно приготовьте на обед

1. Хлеб/батон залить молоком или водой и оставьте на время.

2. Отжать жидкость.

Сочные фрикадельки из фарша к макаронам, каше или картофелю: обязательно приготовьте на обед

3. К фаршу добавить яйцо, натертый чеснок, лук, соль, перец, специи, хлеб.

4. Тщательно вымешать фарш до однородности.

5. Сформировать маленькие фрикадельки.

Сочные фрикадельки из фарша к макаронам, каше или картофелю: обязательно приготовьте на обед

6. Если фарш липнет к рукам – сформировать их влажными руками.

7. Обвалять фрикадельки в муке, разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить изделия со всех сторон до румяности.

8. Обжаренные фрикадельки переложить в широкую кастрюлю, в которой их будете тушить в соусе. Или можете готовить фрикадельки на сковороде. Как хотите.

Сочные фрикадельки из фарша к макаронам, каше или картофелю: обязательно приготовьте на обед

9. Для соуса в воде растворите муку, добавьте сливки, соевый соус, соль, специи.

10. Тщательно перемешать все.

11. Влить соус в фрикадельки.

Сочные фрикадельки из фарша к макаронам, каше или картофелю: обязательно приготовьте на обед

12. Довести до кипения и готовить блюдо к загустению, готовности фрикаделек. Понадобится примерно 10 минут.

13. В конце приготовления добавить зелень.

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