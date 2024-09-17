Со свининой очень вкусно сочетается именно чернослив, несмотря на то, что это сладкий сухофрукт. Мясо становится довольно ароматным, пикантным и сочным. А представить все это можно в виде рулетиков.

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Идея приготовления сочных мясных рулетиков с черносливом опубликована на странице фудблогера с ником recepty przepisy в Instagram. Изделия готовятся в духовке.

Ингредиенты:

чернослив – 200 г

соль

перец

паприка

сушеный чеснок

слайсы бекона – 150 г

Способ приготовления:

1. Мясо помыть, посушить бумажным полотенцем, выложить на дощечку, прикрыть пленкой и немного отбить молотком.

2. После этого посыпать солью, перцем, паприкой и чесноком.

3. Оставить мясо промариноваться где-то минут на 15-20.

4. После этого выложить по краям чернослив, свернуть в рулет.

5. Этот же рулетик обернуть беконом.

6. Жарить в духовке или мультипечи при температуре 180 градусов 20 минут.

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