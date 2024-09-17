Сочные мясные рулетики с черносливом: как приготовить вкусную закуску на скорую руку
Со свининой очень вкусно сочетается именно чернослив, несмотря на то, что это сладкий сухофрукт. Мясо становится довольно ароматным, пикантным и сочным. А представить все это можно в виде рулетиков.
Идея приготовления сочных мясных рулетиков с черносливом опубликована на странице фудблогера с ником recepty przepisy в Instagram. Изделия готовятся в духовке.
Ингредиенты:
- чернослив – 200 г
- соль
- перец
- паприка
- сушеный чеснок
- слайсы бекона – 150 г
Способ приготовления:
1. Мясо помыть, посушить бумажным полотенцем, выложить на дощечку, прикрыть пленкой и немного отбить молотком.
2. После этого посыпать солью, перцем, паприкой и чесноком.
3. Оставить мясо промариноваться где-то минут на 15-20.
4. После этого выложить по краям чернослив, свернуть в рулет.
5. Этот же рулетик обернуть беконом.
6. Жарить в духовке или мультипечи при температуре 180 градусов 20 минут.
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