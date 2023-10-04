Сочные трубочки из лаваша для сытного обеда: готовятся 15 минут
Чтобы быстро приготовить сытный обед – можно использовать лаваш. Для него подойдет любая начинка. Всего 15 минут в духовке – и вы получите вкусное блюдо для всей семьи.
Идея приготовления сытных трубочек из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Получится очень вкусно, если добавить тунец и много сыра.
Ингредиенты:
- лаваш
- тунец
- яйцо вареное
- кукуруза
- зелень
- крем-сыр
- сыр твердый
- соль, перец
- яйцо для смазки
Способ приготовления:
1. Лаваш нарезаем на квадратики/прямоугольники.
2. Для начинки смешиваем все ингредиенты (кроме сырого яйца).
3. Солим/перчим по вкусу.
4. Щедро выкладываем начинку.
5. Смазываем взбитым яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов до зарумянивания (15 минут).
6. Трубочки вкусны и в горячем и в холодном варианте.
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