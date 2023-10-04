Чтобы быстро приготовить сытный обед – можно использовать лаваш. Для него подойдет любая начинка. Всего 15 минут в духовке – и вы получите вкусное блюдо для всей семьи.

Идея приготовления сытных трубочек из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Получится очень вкусно, если добавить тунец и много сыра.

Ингредиенты:

лаваш

тунец

яйцо вареное

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кукуруза

зелень

крем-сыр

сыр твердый

соль, перец

яйцо для смазки

Способ приготовления:

1. Лаваш нарезаем на квадратики/прямоугольники.

2. Для начинки смешиваем все ингредиенты (кроме сырого яйца).

3. Солим/перчим по вкусу.

4. Щедро выкладываем начинку.

5. Смазываем взбитым яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов до зарумянивания (15 минут).

6. Трубочки вкусны и в горячем и в холодном варианте.

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