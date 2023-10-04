Сочные трубочки из лаваша для сытного обеда: готовятся 15 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Рецепт блюда

Чтобы быстро приготовить сытный обед – можно использовать лаваш. Для него подойдет любая начинка. Всего 15 минут в духовке – и вы получите вкусное блюдо для всей семьи.

Идея приготовления сытных трубочек из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirok_recipes в Instagram. Получится очень вкусно, если добавить тунец и много сыра.

Сочные трубочки из лаваша для сытного обеда: готовятся 15 минут

Ингредиенты:

  • лаваш
  • тунец
  • яйцо вареное
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  • кукуруза
  • зелень
  • крем-сыр
  • сыр твердый
  • соль, перец
  • яйцо для смазки

Способ приготовления:

Сочные трубочки из лаваша для сытного обеда: готовятся 15 минут

1. Лаваш нарезаем на квадратики/прямоугольники.

Сочные трубочки из лаваша для сытного обеда: готовятся 15 минут

2. Для начинки смешиваем все ингредиенты (кроме сырого яйца).

Сочные трубочки из лаваша для сытного обеда: готовятся 15 минут

3. Солим/перчим по вкусу.

Сочные трубочки из лаваша для сытного обеда: готовятся 15 минут

4. Щедро выкладываем начинку.

5. Смазываем взбитым яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов до зарумянивания (15 минут).

Сочные трубочки из лаваша для сытного обеда: готовятся 15 минут

6. Трубочки вкусны и в горячем и в холодном варианте.

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