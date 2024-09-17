Штрудель – это вкусная выпечка с яблоками, которая у многих ассоциируется именно с осенним периодом. Нежное тесто отлично сочетается с сочной начинкой. К чаю или какао – именно то, что нужно.

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Идея приготовления осеннего яблочного штруделя опубликована на странице фудблогера Евгении Малиневской ( ev.malinevska ) в Instgaram. Тесто готовится просто.

Ингредиенты для теста:

мука – 250 г

теплая вода – 100 мл.

подсолнечное масло – 20 мл.

соль – 1/2 ч. л.

яйца – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

средние яблоки – 2-3 шт.

корица – 1 ч.л.

сахар – 3 ст.л.

яйцо или сливочное масло для смазки

Ингредиенты для декора:

карамельный попкорн

карамель и шарик мороженого для подачи

Способ приготовления:

1. В емкости смешать все ингредиенты теста.

2. Замешать мягкое и липкое тесто.

3. Смазать маслом и оставить под полотенцем на 30 минут.

4. Яблоки порезать на кубики и переложить в емкость.

5. Добавляем корицу, сахар и лимонный сок.

6. Хорошо перемешать.

7. Готовое тесто выложить на присыпанную поверхность мукой.

8. Раскатать в прямоугольник.

9. Затем осторожно взять тесто в руки и начинаем растягивать его кулаками. Должно получиться тонкое просвечивающееся тесто.

10. На край теста выложить начинку и заворачиваем в рулет.

11. Смазать яйцом или сливочным маслом и поставить запекаться 30 минут при температуре 190 градусов до золотистого цвета.

11. Дать штруделю немного остыть.

12. Украсить карамелью, хрустящим попкорном и подавать с шариком мороженого.

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