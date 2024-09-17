Сочный осенний штрудель с яблоками: обязательно приготовьте в этом сезоне
Штрудель – это вкусная выпечка с яблоками, которая у многих ассоциируется именно с осенним периодом. Нежное тесто отлично сочетается с сочной начинкой. К чаю или какао – именно то, что нужно.
Идея приготовления осеннего яблочного штруделя опубликована на странице фудблогера Евгении Малиневской ( ev.malinevska ) в Instgaram. Тесто готовится просто.
Ингредиенты для теста:
- мука – 250 г
- теплая вода – 100 мл.
- подсолнечное масло – 20 мл.
- соль – 1/2 ч. л.
- яйца – 1 шт.
Ингредиенты для начинки:
- средние яблоки – 2-3 шт.
- корица – 1 ч.л.
- сахар – 3 ст.л.
- яйцо или сливочное масло для смазки
Ингредиенты для декора:
- карамельный попкорн
- карамель и шарик мороженого для подачи
Способ приготовления:
1. В емкости смешать все ингредиенты теста.
2. Замешать мягкое и липкое тесто.
3. Смазать маслом и оставить под полотенцем на 30 минут.
4. Яблоки порезать на кубики и переложить в емкость.
5. Добавляем корицу, сахар и лимонный сок.
6. Хорошо перемешать.
7. Готовое тесто выложить на присыпанную поверхность мукой.
8. Раскатать в прямоугольник.
9. Затем осторожно взять тесто в руки и начинаем растягивать его кулаками. Должно получиться тонкое просвечивающееся тесто.
10. На край теста выложить начинку и заворачиваем в рулет.
11. Смазать яйцом или сливочным маслом и поставить запекаться 30 минут при температуре 190 градусов до золотистого цвета.
11. Дать штруделю немного остыть.
12. Украсить карамелью, хрустящим попкорном и подавать с шариком мороженого.
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