Сочный осенний штрудель с яблоками: обязательно приготовьте в этом сезоне

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Сочный осенний штрудель с яблоками: обязательно приготовьте в этом сезоне

Штрудель – это вкусная выпечка с яблоками, которая у многих ассоциируется именно с осенним периодом. Нежное тесто отлично сочетается с сочной начинкой. К чаю или какао – именно то, что нужно.

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Идея приготовления осеннего яблочного штруделя опубликована на странице фудблогера Евгении Малиневской ( ev.malinevska ) в Instgaram. Тесто готовится просто.

Сочный осенний штрудель с яблоками: обязательно приготовьте в этом сезоне

Ингредиенты для теста:

  • мука – 250 г
  • теплая вода – 100 мл.
  • подсолнечное масло – 20 мл.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • яйца – 1 шт.

Ингредиенты для начинки:

  • средние яблоки – 2-3 шт.
  • корица – 1 ч.л.
  • сахар – 3 ст.л.
  • яйцо или сливочное масло для смазки

Ингредиенты для декора:

  • карамельный попкорн
  • карамель и шарик мороженого для подачи

Способ приготовления:

Сочный осенний штрудель с яблоками: обязательно приготовьте в этом сезоне

1. В емкости смешать все ингредиенты теста.

2. Замешать мягкое и липкое тесто.

Сочный осенний штрудель с яблоками: обязательно приготовьте в этом сезоне

3. Смазать маслом и оставить под полотенцем на 30 минут.

4. Яблоки порезать на кубики и переложить в емкость.

Сочный осенний штрудель с яблоками: обязательно приготовьте в этом сезоне

5. Добавляем корицу, сахар и лимонный сок.

6. Хорошо перемешать.

7. Готовое тесто выложить на присыпанную поверхность мукой.

Сочный осенний штрудель с яблоками: обязательно приготовьте в этом сезоне

8. Раскатать в прямоугольник.

9. Затем осторожно взять тесто в руки и начинаем растягивать его кулаками. Должно получиться тонкое просвечивающееся тесто.

Сочный осенний штрудель с яблоками: обязательно приготовьте в этом сезоне

10. На край теста выложить начинку и заворачиваем в рулет.

11. Смазать яйцом или сливочным маслом и поставить запекаться 30 минут при температуре 190 градусов до золотистого цвета.

Сочный осенний штрудель с яблоками: обязательно приготовьте в этом сезоне

11. Дать штруделю немного остыть.

12. Украсить карамелью, хрустящим попкорном и подавать с шариком мороженого.

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