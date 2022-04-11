Сочный шашлык в духовке на овощной подушке для сытного ужина
Шашлык – блюдо которое любям все. Готовят его из разного мяса, самое важное – сделать правильный маринад. Чтобы мясо было сочным и мягким, кулинары советуют делать маринад из кефира, а также из минеральной воды и вина. Жарят его, как правило, на мангале, но можно и в духовке.
Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка, который вы очень быстро приготовите в духовке с овощами.
Ингредиенты:
Картофель – 3 шт.
Лук – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Кабачок – 0,5 шт.
Куриное филе – 3 шт.
Паприка, перец, чеснок –
по вкусу
Лавровый лист – 1-2 шт.
Растительное масло – 20 мл
Уксус 9% – 2-3ч. л.
Способ приготовления:
1. Картофель тщательно помойте, почистите, произвольно нарежьте и отварите.
2. Всыпьте перец, посолите.
3. Порежьте таке лук, морковь, кабачок или другие овощи.
4. Форму смажьте растительным маслом, выложите лук, нарезаный полукольцами.
5. Сверху выложите порезанную морковь и кабачки, посолите, поперчите.
6. Мясо нарежьте на кусочки 3*3, приправьте паприкой и чесноком.
7. Сверху мясо полейте маслом, лимонным соком и дайте ему промариноваться.
8. Разогрейте духовку до 200-220 С.
9. На противень с овощами выложить картофель.
10. Мясо нанизайте на шпажки и положите сверху.
11. Запекайте все 40 минут при 200-220 С.
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