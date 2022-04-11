Шашлык – блюдо которое любям все. Готовят его из разного мяса, самое важное – сделать правильный маринад. Чтобы мясо было сочным и мягким, кулинары советуют делать маринад из кефира, а также из минеральной воды и вина. Жарят его, как правило, на мангале, но можно и в духовке.

Кулинар Ольга Матвей поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка, который вы очень быстро приготовите в духовке с овощами.

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

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Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Кабачок – 0,5 шт.

Куриное филе – 3 шт.

Паприка, перец, чеснок – по вкусу

Лавровый лист – 1-2 шт. ​​​​​​​

Растительное масло – 20 мл

Уксус 9% – 2-3ч. л.

Способ приготовления:

1. Картофель тщательно помойте, почистите, произвольно нарежьте и отварите.

2. Всыпьте перец, посолите.

3. Порежьте таке лук, морковь, кабачок или другие овощи.

4. Форму смажьте растительным маслом, выложите лук, нарезаный полукольцами.

5. Сверху выложите порезанную морковь и кабачки, посолите, поперчите.

6. Мясо нарежьте на кусочки 3*3, приправьте паприкой и чесноком.

7. Сверху мясо полейте маслом, лимонным соком и дайте ему промариноваться.

8. Разогрейте духовку до 200-220 С.

9. На противень с овощами выложить картофель.

10. Мясо нанизайте на шпажки и положите сверху.

11. Запекайте все 40 минут при 200-220 С.

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