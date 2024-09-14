Сырная запеканка по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
60
Сырная запеканка по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Классическую творожную запеканку можно сделать гораздо вкуснее. Для этого добавьте внутрь банановой брауни. Десерт получится достаточно сладкий и будет обладать нежной текстурой.

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Идея приготовления сырной запеканки из банановой брауни опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Сверху можно сделать красивый узор.

Сырная запеканка по-новому: что добавить для лучшего вкуса

Ингредиенты для брауни:

  • спелый банан – 2 шт.
  • манка – 45 г
  • сахар – 50 г
  • какао – 25 г
  • яйца – 1 шт.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для творожной массы:

  • кисломолочный творог – 400 г
  • манка – 30 г
  • сахар – 70 г
  • молоко – 50 мл.
  • яйцо – 2 шт.

Способ приготовления:

Сырная запеканка по-новому: что добавить для лучшего вкуса

1. Для брауни смешать все ингредиенты вместе с блендером.

2. Для творожной массы вместе с молоком взбить блендером, затем добавить манку с сахаром и 2 яйца.

Сырная запеканка по-новому: что добавить для лучшего вкуса

3. Перемешайте до однородной консистенции.

4. Смазать форму для выпечки и вылить шоколадное тесто.

Сырная запеканка по-новому: что добавить для лучшего вкуса

5. Творожную массу вылить неравномерно.

Сырная запеканка по-новому: что добавить для лучшего вкуса

6. Лопаткой сделать узоры.

Сырная запеканка по-новому: что добавить для лучшего вкуса

7. Выпекать при температуре 160 градусов 50 минут.

8. В конце смазать сливочным маслом, чтобы была блестящая.

Сырная запеканка по-новому: что добавить для лучшего вкуса

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