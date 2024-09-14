Сырная запеканка по-новому: что добавить для лучшего вкуса
Классическую творожную запеканку можно сделать гораздо вкуснее. Для этого добавьте внутрь банановой брауни. Десерт получится достаточно сладкий и будет обладать нежной текстурой.
Идея приготовления сырной запеканки из банановой брауни опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Сверху можно сделать красивый узор.
Ингредиенты для брауни:
- спелый банан – 2 шт.
- манка – 45 г
- сахар – 50 г
- какао – 25 г
- яйца – 1 шт.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Ингредиенты для творожной массы:
- кисломолочный творог – 400 г
- манка – 30 г
- сахар – 70 г
- молоко – 50 мл.
- яйцо – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Для брауни смешать все ингредиенты вместе с блендером.
2. Для творожной массы вместе с молоком взбить блендером, затем добавить манку с сахаром и 2 яйца.
3. Перемешайте до однородной консистенции.
4. Смазать форму для выпечки и вылить шоколадное тесто.
5. Творожную массу вылить неравномерно.
6. Лопаткой сделать узоры.
7. Выпекать при температуре 160 градусов 50 минут.
8. В конце смазать сливочным маслом, чтобы была блестящая.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: