Классическую творожную запеканку можно сделать гораздо вкуснее. Для этого добавьте внутрь банановой брауни. Десерт получится достаточно сладкий и будет обладать нежной текстурой.

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Идея приготовления сырной запеканки из банановой брауни опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Сверху можно сделать красивый узор.

Ингредиенты для брауни:

спелый банан – 2 шт.

манка – 45 г

сахар – 50 г

какао – 25 г

яйца – 1 шт.

разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для творожной массы:

кисломолочный творог – 400 г

манка – 30 г

сахар – 70 г

молоко – 50 мл.

яйцо – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Для брауни смешать все ингредиенты вместе с блендером.

2. Для творожной массы вместе с молоком взбить блендером, затем добавить манку с сахаром и 2 яйца.

3. Перемешайте до однородной консистенции.

4. Смазать форму для выпечки и вылить шоколадное тесто.

5. Творожную массу вылить неравномерно.

6. Лопаткой сделать узоры.

7. Выпекать при температуре 160 градусов 50 минут.

8. В конце смазать сливочным маслом, чтобы была блестящая.

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